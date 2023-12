La Cap d’Any Race torna a ser un èxit de masses

La cita esportiva referent de final d’any ha estat, de nou, un autèntic èxit de masses. Amb rècord absolut de participants superant finalment la xifra dels 3000, la Plaça Creu Alta s’ha tornat a omplir per a la dotzena edició de la Cap d’Any Race. La jornada ha començat amb les tres curses infantils abans de les populars de 5 i 10 km. “La satisfacció de tot l’equip és màxima. Que la gent hagi gaudit de la cursa com ho ha fet és el millor premi possible a un projecte i un club entossudits en què com el Vallès i com la Cap d’Any Race no hi ha res”, explica el president del club We Run, Aleix Ribell.

Amb disfresses, excentricitats i corredors de tota mena, la festa i l’esport han estat els grans protagonistes de la tarda. El nivell atlètic, però, també ha estat alt. Als 5 km, el corredor de la JAS, Miquel Borràs ha estat el primer a travessar la línia d’arribada. David Fernández i Xavi Planas han completat el podi masculí. Al femení, ha repetit el triomf de l’any passat Àmbar Tomàs i Laia Cuervo i Berta Galán l’han acompanyat als dos següents esglaons del calaix.

El podi dels 5 km. /LL.F

A la cursa llarga, la de 10 km, el primer a creuar la línia d’arribada ha estat Carlos Zoyo que ha entrat a la meta gairebé alhora que el segon, Abel Ortega. Alberto Lao ha acabat com a tercer classificat. A la categoria femenina, la campiona ha estat la reina de la Cap d’Any Race. La triatleta Laura Gómez ha aconseguit el seu cinquè triomf a la cursa sabadellenca. L’han seguit al podi Esther Cruz i Mireia Riba.

El podi dels 10 km. / LL.F

Un 20% de creixement en un any

Un autèntic èxit un any més en una cursa que s’està convertint en referent a tot Catalunya, a nivell qualitatiu i quantitatiu. “Hem crescut un 20% respecte a les inscripcions de l’any passat i l’objectiu sempre és fer la festa més grossa possible. En una data on les curses populars estan a l’ordre del dia assolir aquestes xifres és la major satisfacció possible”, afirmava un Ribell que també ha deixat entreveure que la Plaça Creu Alta s’està quedant petita. “Amb un volum tan gran de participants hem d’estudiar opcions de cara a l’any que ve. Un parell de carrers més enrere d’on hem donat la sortida segur que ens acollirien molt bé. Hi treballarem”, concloïa.

/Lluís Franco