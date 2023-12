Propòsits pel 2024

El 2023 ja s’acaba. A l’horitzó veiem el 2024. És època de raïms, campanades, desitjos i també nous propòsits. Perquè, sí, molta gent inicia l’any amb reptes o objectius que vol assolir. Per això hem sortit al carrer i hem preguntat a alguns sabadellencs què és el que volen per aquest 2024.

“La meva il·lusió es continuar vivint més anys i gaudir dels petits plaers de la vida, com poder passejar i tenir salut. A la meva edat ja he vist i viscut moltes coses, però penso que encara em queda i espero poder-ho fer acompanyada dels meus”, explica Assumpció Soler. Acompanyant-la trobem Amàlia Pastor, qui desitja “un any en què puguem estar més amb la família, sobretot amb ella que ja té 106 anys i confiem en el fet que pugui fer-ne moltíssims més”.

Per Roger Barahona l’objectiu del nou any és que “hi hagi salut i més i millor feina per a tothom”. A parer seu, el 2024 també ha de ser un any en què “es defensin temes bàsics com la llengua catalana, la sanitat, la cultura popular i l’educació”, perquè “són parts principals del nostre país que últimament estan força descuidades pel Govern i les institucions”.

Un altre cas és el de Marta Reixach, qui espera que amb el canvi d’any la societat prengui més consciència. “En termes generals m’agradaria que la gent fos més conscient d’aspects com el canvi climàtic i tambe la sequera. Són dues de les grans problemàtiques que tenim ara per ara i crec que no tothom n’és conscient. I ja parlant en termes personals espero tenir molta salut i molta feina.

Per acabar, parlem amb Ricard Garcia. Ell desitja “un any pròsper en el qual les coses vagin molt millor. Sobretot que s’acabin les tensions, guerres i conflictes al món. Perquè són temes que només beneficien a uns quants, els de sempre, i fan patir als més dèbils”.