La nit de Cap d’Any deixa prop d’una vintena d’intervencions policials a Sabadell

La nit de Cap d’Any ha deixat algunes intervencions policials als carrers de Sabadell. Entre denúncies per alcoholèmies positives o altres intervencions relacionades amb el trànsit, incompliments d’horari i altres incidències, la Policia Municipal va registrar quasi una vintena d’intervencions de matinada.

La policia de Sabadell va denunciar tres conductors per conduir sota la influència de begudes alcohòliques: a la 1:00 a la carretera de Terrassa, a les 5:16 h a l’avinguda de Francesc Macià i a les 5:39 h al carrer de Francesc Layret. A les 2:37 h, els agents policials van desplaçar-se fins al carrer del Doctor Balari per l’incendi d’un vehicle, que com han fet saber veus del cos policial, estava possiblement abandonat. Es van fer una dotzena d’intervencions més relacionades amb el trànsit, una d’elles un accident que va acabar sense cap ferit.

A banda, la Policia Municipal de Sabadell va desplaçar-se fins a dos establiments de la ciutat per incompliment d’horari d’obertura.