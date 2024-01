L’Ambaixador Reial visita els infants ingressats a l’hospital Parc Taulí

L’Ambaixador Reial ha visitat aquest dilluns, 2 de gener, els infants ingressats a la planta de pediatria de l’hospital Parc Taulí de Sabadell. A l’entrada del centre sanitari l’han rebut la presidenta del Taulí, Dolors Costa; el cap del servei de Pediadria de l’hospital, Valentí Pineda; i el gerent de l’agrupació de comerciants Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors.

Posteriornent, l’Ambaixador s’ha dirigit a les plantes d’hospitalització de l’hospital, on ha rebut les cartes de part dels infants amb els desitjos que esperen que els portin els Reis d’Orient.

A la Casa Duran, on hi ha el campament reial, l’Ambaixador només es rebrà visites amb cita prèvia. Cal recordar que l’emissari s’ha quedat sense espais lliures en la seva atapeïda agenda i les reserves s’han esgotat. Es calcula que cada any entre 11.000 i 13.000 persones passen per la Casa Duran per visitar-lo.