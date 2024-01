Vladys: “Estic totalment convençut que el Sabadell se salvarà”

El Sabadell ja està bolcat en la seva estrena en aquest 2024. Serà aquest dijous (19 h) a la Nova Creu Alta en un duel directe contra el SD Tarazona. Els arlequinats estan gairebé obligats a sumar els tres punts per escurçar diferències i mantenir encesa la flama de l’esperança pensant en la segona volta del campionat. La situació és delicada -ara mateix, a vuit punts dels llocs que marquen la permanència-, però el davanter Vladys Kopotun no té cap dubte i està “totalment convençut” que s’assolirà l’objectiu a final de temporada.

Així ho va manifestar en la primera roda de premsa de l’any. L’ucraïnès assegura que “hem tornat amb moltes ganes. No han estat gaires dies per desconnectar, però han vingut bé. L’equip està treballant al màxim i molt dur per assolir les victòries necessàries”. Mantenint la línia del tècnic, Óscar Cano, no vol utilitzar el concepte final per definir el partit contra el Tarazona, però admet que “és molt important i hem de sortir amb la mentalitat de sumar els tres punts. Cal evitar el nerviosisme, tampoc podem pensar que seria una catàstrofe no guanyar”.

En l’última jornada del 2023, Vladys va ser titular al Reino de León contra la Cultural Leonesa. De fet, va ser una de les sorpreses d’Óscar Cano a l’onze, deixant a la banqueta a Manel i Baselga. “Tornar a ser titular? No ho sé, jo treballo cada dia molt dur per poder ser titular en el següent partit. Després, això ja depèn del míster. Jo li estic molt agraït de l’oportunitat i espero aprofitar-la cada vegada que surti”. D’altra banda, se sent “tranquil” en aquest mercat d’hivern: “La tranquil·litat depèn d’un mateix, de la feina, cuidar-se i donar sempre el cent per cent. En aquest cas, penso que ho estic fent bé”.

Tot i no voler anar més enllà del pròxim partit, és inevitable fer càlculs. I això suposa que el Sabadell haurà de sumar més de la meitat dels punts en disputa a partir d’ara per tenir opcions de permanència. Vladys insisteix: “sabem que haurem de fer una molt bona segona volta, però l’equip és capaç i estic convençut que ho aconseguirem”.

Pendents del mercat i els inversors

El tècnic Óscar Cano oferirà aquest dimecres la roda de premsa prèvia del partit contra el Tarazona. El tècnic ja pot comptar amb l’únic fitxatge fins ara del mercat d’hivern, el migcampista Carles Salvador que ha entrenat a un bon nivell tota la setmana. De fet, ha arribat amb ritme de competició perquè va participar gairebé en la totalitat de jornades amb l’At. Saguntino a Segona Federació.

Mentrestant, el director esportiu, Carlos Rosende, continua movent fils per incorporar més peces, sobretot centrat ara mateix en un lateral dret. També es podria obrir aquesta setmana la porta de sortida: Fran Callejón i Guillem Naranjo (que va arribar cedit pel Zaragoza) són els noms que més sonen. El mercat també està condicionat a la situació econòmica i els contactes amb possibles grups inversors es mantenen ben vius.

També a les oficines continua el degoteig de rumors sobre el futur del club i la possible arribada de nous inversors. Ara torna a agafar força un grup italià que sembla estaria disposat a participar inicialment en el projecte d’aquesta temporada per afrontar un bon mercat d’hivern i evitar el descens com a primer pas. Si s’aconseguís, podria ampliar la seva implicació en una segona fase més ambiciosa. De totes maneres, després dels nombrosos intents fallits amb grups americans, italians i altres propostes, el club manté la prudència i màxima discreció, a l’espera que fructifiqui alguna operació per assolir el necessari múscul econòmic i afrontar el capítol de fitxatges amb garanties.