El CE Sabadell deixa clar que “no hi ha hagut cap canvi respecte a la propietat del club”

En un comunicat oficial, el Centre d’Esports Sabadell ha volgut aclarir certs aspectes sobre la presumpta operació de venda del club a un grup italià encapçalat per l’empresari Francesco Guardascione que en els últims dies s’ha deixat veure per la ciutat i la Nova Creu Alta. De fet, tota la comitiva va presenciar el partit contra el Tarazona a la llotja i van protagonitzar diverses escenes de caràcter esperpèntic, amb enfrontaments amb components de l’actual Consell d’Administració arlequinat i altres persones del club.

Davant les informacions filtrades per aquest grup a mitjans afins del país transalpí, en què asseguraven que ja eren els propietaris del club, el Centre d’Esports vol deixar clar que “no s’ha produït cap canvi respecte a la propietat del club. El Consell d’Administració fa mesos que treballa per a atraure nous inversors que garanteixin estabilitat financera i dotin de recursos a l’entitat per a continuar creixent. A través d’un intermediari, un grup italià va expressar interès en l’adquisició del club. Com amb tothom que expressa interès, el Club enceta converses amb aquest grup (en aquest cas, via advocat i secretari del Consell, Luis Salas). Tot i això, no s’ha formalitzat cap operació ni amb aquest grup ni amb altres que continuen. En cas que hi hagi un canvi accionarial, el club ho comunicarà de forma oficial”.

Després dels últims episodis viscuts, tot apunta que aquesta operació té molt poques possibilitats de prosperar. Fonts properes al club asseguren que “no s’ha complert cap de les condicions establertes prèviament ni tampoc ha arribat cap euro”. El tarannà exhibit pels components del grup italià tampoc ha ajudat gens. De fet, ja van manifestar que la seva intenció era fer un canvi radical en l’estructura tècnica i el primer damnificat seria l’entrenador Óscar Cano, que ara ha aconseguit revifar l’equip fent un ‘7 de 15’. La pròxima setmana podria confirmar-se el definitiu trencament de negociacions amb aquest grup i, en canvi, es mantenen obertes altres opcions considerades més serioses i fiables.