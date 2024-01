El central Antonio Sánchez es desvincula del Centre d’Esports

El Centre d’Esports, al marge de la possible operació de compravenda del club que continua a l’aire, està centrat en el mercat d’hivern. Necessita sortides per poder incorporar noves peces i ara ja té una nova fitxa sènior disponible després d’anunciar oficialment la baixa d’Antonio Sánchez, qui va demanar marxar davant el seu escàs protagonisme. Sembla que ja tindria un nou destí.

El central d’Almeria va arribar com un dels fitxatges importants, procedent del Cartagena, per consolidar la línia defensiva després de les baixes de César Morgado i Guillem Molina. No ha tingut gens de sort perquè una inoportuna lesió al peu el va deixar gairebé tota la pretemporada fora de combat. Va debutar en el partit de Copa Catalunya al Camp d’Esports de Lleida. A la lliga li va costar entrar, tenint per davant a Amelibia, Pau Resta o Toni Herrero i fins i tot Fran Callejón.

Els seus primers minuts van arribar amb la visita del Deportivo a la Nova Creu Alta i va oferir bones sensacions. Després, però, de nou va patir un nou contratemps amb la polèmica expulsió al camp del Celta Fortuna en el minut 33. Va tornar a ser titular en la nefasta tarda al Johan Cruyff i va disputar els últims minuts -de fet, el temps afegit- contra Unionistas a la Nova Creu Alta. En total, 201 minuts d’arlequinat repartits en quatre partits.

De moment, les dues sortides han estat de centrals: el jove Biel Farrés i ara, Antonio Sánchez. El següent podria ser un davanter, Guillem Naranjo, qui va arribar cedit pel Real Zaragoza i ha tingut un paper molt secundari, participant en només 5 partits (128 minuts). El del Prat de Llobregat també va patir una lesió a l’esquena que el va deixar moltes setmanes fora dels entrenaments. Amb Manel, Baselga i ara un Vladys Kopotun a l’alça, ho tindria gairebé impossible. La seva marxa és imminent. En ser un jugador cedit, cal formalitzar-ho a través del Real Zaragoza i el seu nou club, que apunta serà el Teruel. El Terrassa el volia, però el jugador no vol baixar a Segona Federació. El tercer nom que sona com a baixa és Fran Callejón encara que sembla s’allargarà més dies.

Carlos Rosende, director esportiu, té diversos jugadors gairebé lligats, però tot està en funció també del llum verda del club en el tema econòmic. Un lateral dret segur que vindrà i el podrien acompanyar un migcampista i dos jugadors de banda.

Visita al Parc Taulí

D’altra banda, una delegació del Centre d’Esports s’ha personat aquest dilluns a l’Hospital Taulí per fer una visita i donar diversos regals als nens i nenes ingressats. Aquesta cita estava programada pel dijous 4, però es va posposar per la coincidència amb el partit contra el Tarazona. Jugadors, tècnics i representants del club, com la vicepresidenta Anna Navés, han participat d’aquesta trobada especial per posar la cirereta a les festes de Nadal.