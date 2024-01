El 2023 tanca amb l’atur més baix dels darrers 16 anys

El 2023 ha tancat convertint-se en el millor mes de desembre dels darrers 16 anys pel que fa a l’ocupació. A Sabadell, 11.375 persones buscaven feina el mes de desembre: si bé la xifra representa un tímid increment respecte al mes de novembre (+1,37%), l’atur ha caigut un 1,7%, si ho comparem amb el desembre del 2022. O el que és el mateix, 196 persones aturades menys respecte a fa un any.

Aquest mes de desembre es consolida com el tercer any consecutiu de caiguda de l’atur a Sabadell –que va repuntar el 2020 coincidint amb la pandèmia de la covid-19–, però també representa el millor desembre des del 2007.

Més atur juvenil

L’atur ha augmentat entre els més joves (+5,2%) de Sabadell el mes de desembre, mentre que cau en la resta de grups d’edat. Ara bé, més de la meitat (56,9%) de les persones en situació d’atur tenen 45 anys o més, segons dades de l’Observatori de l’Economia Local (OEL). Pel que fa als sectors econòmics, s’ha produït un descens anual de l’atur en els serveis (-2,3%), el sector principal de la nostra ciutat.

Durant el mes de desembre s’han formalitzat 3.709 contractes laborals a la ciutat, un 21,1% més respecte del mateix mes de 2022. El 61% dels contractes registrats han estat signats per dones. I quins perfils? S’han buscat especialment professionals de la restauració, personals i venedors (+62,3%). Ara bé: el pes de la contractació temporal a Sabadell se situa per sobre del total provincial i representa més de sis de cada deu contractes.

Tercer any de recuperació

Amb les xifres d’ocupació sobre la taula, el 2023 s’ha consolidat com un nou any de recuperació després de l’embat de la covid. Si mirem mes a mes, el millor del 2023 pel que fa a xifres d’ocupació ha estat el juny, quan hi havia 10.948 sabadellencs cercant feina. I la xifra més elevada correspon al mes de gener, amb 11.575 persones a l’atur. Ara bé, si agafem perspectiva i prenem com a referència el mes de desembre any rere any, veiem que s’han produït dues grans onades de desocupació des del 2005 a Sabadell.

L’any 2008, amb l’inici de la crisi financera que va colpejar Sabadell i la resta del món, l’atur començava a enfilar-se. A la ciutat, 14.047 persones buscaven feina. Però no seria l’any amb major desocupació: aquesta xifra va anar in crescendo fins a assolir el seu topall l’any 2012, la xifra més elevada que s’ha registrat en pràcticament dues dècades. Aquell any el desembre tancava amb 20.964 sabadellencs sense ocupació.

Aleshores, l’atur arribava al seu màxim i començava la recuperació laboral a la nostra ciutat. L’onada es desinflava. Les xifres d’atur anaven a la baixa any rere any fins a assolir un nou pic l’any 2020, coincidint amb l’esclat de la covid, on es va produir un nou pic (15.063 persones a l’atur). Si bé la crisi laboral derivada de la Covid es va traduir en un increment fins aleshores mai vist dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), aquesta inestabilitat laboral no es va allargar gaire més enllà de l’any 2020.

Una tendència similar a Catalunya

La tendència ha estat similar a Catalunya, que tancava amb la xifra d’aturats més baixa des del 2007 i un 0,85% inferior al desembre de 2022. A Catalunya, el 2023 va tancar amb 343.381 persones que buscaven feina, segons les dades del Ministeri de Treball, malgrat que la xifra d’aturats mensuals va repuntar al desembre (+1,02%).