El mercat del CE Sabadell, calent: marxa Guillem Naranjo i arriba Abde Damar (UD Ibiza)

Tancades les especulacions sobre la venda del club, almenys de moment, la màxima atenció en el Centre d’Esports se centra en els despatxos esportius. El mercat d’hivern s’escalfa per moments. A les pròximes hores es confirmarà l’adeu de Guillem Naranjo -qui ho té fet amb el Teruel encara que continua sent futbolista del R. Zaragoza– i arribarà la segona incorporació, el davanter Abde Damar, cedit per la UD Ibiza, colíder del grupo segon de Primera Federació.

Naranjo deixa la disciplina arlequinada després d’un pas gairebé testimonial: participació només en 5 partits, sempre sortint des de la banqueta, i un total de 128 minuts. Una lesió a l’esquena a la pretemporada el va deixar en clar desavantatge i mai va poder reivindicar un lloc a l’onze tot i el pas de tres entrenadors. El seu futur, si no es produeix cap canvi inesperat, serà el Teruel, rival directe dels arlequinats en la lluita per la permanència. Això vol dir que tornarà a la Nova Creu Alta com a rival. En canvi, no ho farà un altre que ha marxat aquesta setmana, el central Antonio Sánchez, qui ha signat per l’At. Sanluqueño del grup segon.

El veterà migcampista Carles Salvador, que ja té la llicència diligenciada i podria debutar a Palamós contra el Cornellà, serà presentat oficialment aquest dijous com el primer fitxatge del mercat d’hivern, cedit pel seu club, el Castellón. També per aquesta via de la cessió arribarà el jove davanter Abde Damar a falta de la confirmació oficial. El jugador d’origen marroquí de 23 anys no té gaire protagonisme en el conjunt que dirigeix l’exentrenador arlequinat Guillermo Fernández, Romo. Ha participat en 13 partits, però només 1 com a titular. En total ha disputat 241 minuts.

Va destacar a l’Espanyol B

Format en el planter del Cornellà, amb el qual va debutar a Segona B amb només 17 anys, també ha passat pel filial de l’At. Madrid i les dues darreres temporades va destacar en un altre filial, el de l’Espanyol, sent peça fonamental. Va disputar 58 partits i va marcar 8 gols. Això va cridar l’atenció de la UD Ibiza, que li va fer un contracte de dos anys l’estiu passat. Curiosament, ja sap el que és jugar a la Nova Creu Alta: ho va fer en l’amistós de pretemporada que el Sabadell va guanyar per 2-1. Ara ho tornarà a fer per defensar els colors arlequinats. Es tracta d’un davanter que es mou més per les bandes, amb capacitat per desbordar i velocitat.

Un jugador de banda era una de les peticions que va fer Óscar Cano al director esportiu, Carlos Rosende. Tanmateix, també s’està treballant per apuntalar la defensa amb un lateral dret i un central, sobretot després de la marxa d’Antonio Sánchez i Biel Farrés, i algun altre futbolista ofensiu.