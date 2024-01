El fred extrem arriba a Sabadell: temperatures per sota dels 0 graus

Sabadell i la resta de Catalunya afronten unes pròximes hores marcades pel fred extrem, en la línia dels darrers dies. Entre dimecres i dijous, els termòmetres continuaran el seu descens, amb màximes que no superaran els 10 graus i mínimes per sota dels zero. De fet, sense anar més lluny, dimarts la ciutat va viure temperatures de 3,8 graus de mitjana, amb mínimes de dos graus negatius poc abans de les 7 del matí.

Cal recordar que l’escenari, de fet, ha obligat a activar la fase 2 de l’Operació Fred, en la qual s’obren els espais d’acollida, tant en horari nocturn com diürn. El temporal de fred, a més, es preveu encara més intens dijous, segons ha advertit el Servei Meteorològic de Catalunya.

Pot nevar a Sabadell?

En aquest sentit, l’episodi arriba al territori amb precipitacions, algunes en forma de neu. Serà especialment durant la matinada quan pot baixar la cota i viure nevades al voltant dels 500 metres. A Sabadell, les pluges seran protagonistes, tot i que no es preveu viure enfarinades al Vallès Occidental.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu ⚠ ➡ Dj. 01:00 a 13:00 h ➡ Llindar que es pot superar: gruix de 10 cm a cotes > 800 m. ➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 ➡ *Hora local (h) = T.U. +1 pic.twitter.com/GAo6H4NNB4 — Meteocat (@meteocat) January 9, 2024

La neu pot arribar, doncs, a les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès, el Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès. Totes elles es troben sota l’avís del Meteocat per una situació meteorològica de perill.

Segons el Meteocat, el llindar que es pot superar és d’un gruix de 5 cm a cotes superiors a 700 metres. S’espera que a les zones afectades, la cota de neu se situï entorn dels 800 metres. Això sí, “al llarg de la tarda baixarà progressivament fins als 600”.