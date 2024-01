Licitades les primeres obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu

El compte enrere per començar les primeres obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu ja s’ha activat. L’Ajuntament de Sabadell n’ha tret el projecte a licitació aquest dimecres, amb un pressupost de poc més de 202.000 euros. Les empreses interessades a dur a terme els treballs tenen fins al 29 de gener per presentar les sol·licituds. Com és habitual, després s’hauran d’adjudicar les obres i, posteriorment, iniciar-se, per la qual cosa encara han de passar diversos mesos.

Les obres que es faran són les mínimes per iniciar el camí de la preservació del castell, amb una proposta de rehabilitació que es preveu fer per fases de manera que, amb diversos anys, es preveu arribar a invertir-hi 2,2 milions d’euros. Tal com diu l’Ajuntament, el que ara es fa és són les “obres prioritàries de reparació i conservació”.

D’entrada, amb aquests 202.000 euros que ara es liciten es preveu fer una coberta nova a la capella, que data de 1704; enderrocar un cobert ruïnós que data del 1950 i està situat al costat de la capella; rehabilitar la torre del molí -a la cantonada del carrer de Colòmbia i el passeig de Can Feu- i el terrat de la torre de l’homenatge, que és la torre principal i més visible del castell.