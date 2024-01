És Sabadell la ciutat més llesta de Catalunya? Aquesta és la pregunta que s’han fet Juliana Canet i Roger Carandell en un vídeo publicat a Instagram. En aquests els dos influencers debaten sobre quins són els municipis catalans amb més talent i intel·lectualitat i, entre ells, destaquen Sabadell.

De la capital del Vallès Occidental en destaquen el triomf de l’humanisme i la cultura, amb cantants, comunicadors, músics i artistes. “Tu poses un peu a Sabadell i l’humanisme et travessa per tots els cantons”, destaca Carandell. De la nostra comarca també destaca Terrassa, però no us preocupeu, altre cop per sota de Sabadell. “Tenen les seves coses, però no són tan llestos com a Sabadell”, afirma Canet.

Compartim el vídeo perquè en pugueu extreure les vostres pròpies conclusions: Creieu que tenen raó?