El restaurant mexicà Pico Rico obrirà ben aviat un nou local a Sabadell. Aquest espai se situarà al carrer Doctor Puig 5 i permetrà que la seva cuina Tex-Mex, que fins al moment era només take away, es pugui consumir presencialment. L’establiment encara no ha confirmat la data d’obertura, però via xarxes socials ja es troba fent promoció per als primers clients.