Empats de CE Mercantil i CE Sabadell abans del derbi

El juvenil del CE Sabadell va empatar en la visita del Racing Zaragoza a Olímpia (1-1). El conjunt d’Albert Milà va gaudir de les millors ocasions durant el partit, però va trobar en el porter Pedro Montañés un autèntic mur. La primera gran oportunitat va ser per a Alya Camara després d’una jugada personal que va truncar el meta aragonès. També Izan Rosena, amb un parell d’arribades clares, i Javi Morcillo amb una rematada des del punt de penal van buscar un gol que va negar l’inspirat Pedro.

I de perdonar, ho van pagar els arlequinats. Al límit del descans, Víctor Fernández va aprofitar una passada llarga que, unida a la malentesa entre defensa i porter, va permetre a l’atacant de Saragossa posar el 0 a 1. Després del pas per vestidors el ritme va frenar molt. Únicament Alya en una centrada que no va poder rematar per ben poc va tenir opció d’igualar. També va fregar el segon el Racing en un contraatac que va salvar Lukas Pagès a boca de canó.

Quan menys sensació de perill generava, però, el conjunt de Milà va trobar el premi. Hugo Pichardo va aprofitar a la perfecció una centrada d’Izan Rosena al primer pal per a igualar l’enfrontament amb mitja hora per davant. El tram final va tenir poques aproximacions als dos costats. Els aragonesos van gaudir de diverses rematades altes i també Oriol Palomino va poder anotar, però es va trobar amb l’enèsima aturada de Pedro. Un punt que manté al Sabadell fora del descens, però una gran oportunitat d’obrir escletxa amb un rival directe desaprofitada.

Meritori empat al Feliu i Codina

El CE Mercantil, per la seva banda, va sumar un punt en la seva visita al Feliu i Codina de la Damm (1-1). L’equip de Carlos López es va avançar abans del descans després d’un gran primer temps a través d’un Miguel Expósito que, de retruc, es va convertir en el màxim golejador històric del primer juvenil mercantilista. A la segona meitat, els cervesers van igualar als primers compassos amb un gol d’Aimar Garcia. Va aguantar bé el conjunt blaugrana que fins i tot va reclamar un penal al tram final. Un empat de mèrit al camp d’un dels equips de la zona alta i que permet als mercantilistes continuar en una còmoda setena posició. La setmana vinent, el segon derbi de la temporada a la Divisió d’Honor Juvenil al Municipal Joan Murtró entre Mercantil i Sabadell.