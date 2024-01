Cara i creu a Segona B: golejada de l’Escola Pia i derrota del CNS

Jornada contraposada per als sabadellencs de la Segona B de futbol sala. El CN Sabadell continua en caiguda lliure després de perdre per quarta jornada consecutiva. Els nedadors van recuperar sensacions, però van marxar de buit de la pista del segon classificat, el Covisa Manresa, malgrat completar un gran partit i competir fins al final (7-5). L’Escola Pia, per la seva banda, sí que va trencar la dinàmica negativa amb una gran golejada en la seva visita al Valencia FS (0-6).

L’equip de Pedro Donoso es va avançar als primers minuts a través de Marcel Bravo i Dani Loinaz va duplicar abans del descans. Després del pas per vestidors, Lenny Ramos va posar el tercer i al tram final es va completar la golejada. L’intent de remuntada a l’èpica dels valencians va ser frenada en sec per un Jordi Sardà que, amb un ‘hat-trick’, va arrodonir el triomf fins al sisè gol dels de Can Colapi. Els escolapis frenen una dinàmica de cinc partits sense guanyar i comencen el 2024 de la millor manera.

L’inici d’any no ha estat tan bo per al CNS malgrat completar un gran partit davant el segon classificat. El conjunt de Pau Machado va igualar el gol inicial manresà a través d’Arnau Pineda, però els locals van reaccionar fins al 3 a 1 al descans. A la segona meitat van reaccionar els nedadors que van aconseguir empatar el marcador fins al 5 a 5 amb gols de Pep Costajussà, Nil Roijals i un doblet de Marc Hermosel a 10′ pel final. No obstant això, al tram final va donar l’estocada definitiva el Manresa fins a la sentència amb el 7 a 5 sobre la botzina.