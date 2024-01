El filial del CE Sabadell cau al Nou Sardenya i perd el lideratge

El filial del CE Sabadell va caure davant l’Europa ‘B’ (3-1) perdent, d’aquesta manera, el lideratge de la Lliga Elit en detriment del conjunt gracienc. Al duel entre filials al Nou Sardenya, amb bona presència de seguidors arlequinats, els escapolats van ser superiors des de l’inici i es van avançar molt d’hora amb un xut des del punt de penal de Sergi Hernández.

Va buscar la reacció el conjunt de Conrad Garcia amb una rematada desviada d’Iván Bustamante i va fregar l’empat en un gol anul·lat de forma rigorosa a Alejandro Suárez en un servei de cantonada. Pocs minuts més tard, el càstig va ser doble. L’Europa va penalitzar una errada en sortida de pilota i Guillem Cardelús va posar el segon. La reacció sabadellenca va ser ràpida i José Enrique va rematar al fons de la xarxa una bona centrada de Miquel Ustrell.

El gol va fer millorar al filial que va començar a aproximar-se sobre la porteria local. La més clara abans del descans, però, la va signar l’equip gracienc obligant a Víctor López a fer una gran intervenció. A la segona meitat, les grans ocasions també van ser per al conjunt local. Víctor va tornar a salvar el tercer amb dues aturades salvadores i Albert Garcia va tenir l’empat en la més clara dels sabadellencs. Al tram final, no obstant això, va sentenciar l’Europa amb una gran definició de Buba Juwara davant el porter. Tercera jornada consecutiva sense guanyar per al conjunt de Conrad Garcia que seguirà en zona d’ascens. La setmana vinent rebrà al Granollers amb la intenció de trencar la dinàmica.