Els vuit punts negres de Sabadell: on es concentren els accidents de trànsit?

Els milers de conductors que travessen la carretera de Barcelona cada dia desconeixen que, a la seva intersecció amb el passeig del Comerç, és el punt de Sabadell on van concentrar més accidents l’any 2022, segons el darrer balanç disponible de la Policia Municipal. Aquest punt es va convertir en el punt amb més accidents de la ciutat, amb set sinistres (sis amb ferits lleus i un que només va deixar danys materials).

En total, a Sabadell van tenir lloc 1.282 accidents l’any 2022 –la majoria d’ells lleus–amb intervenció de la Policia Municipal. 35 d’ells van ser greus i dos mortals. En total, es van registrar un 4,23% més que l’any anterior. Aquest punt de carretera de Barcelona és que més sinistres suma, però no els més greus.

El 2022 va tancar l’any amb dos accidents mortals, deixant tres morts a les nostres carreteres. També durant el 2023 es van comptabilitzar tres morts, a l’espera de les dades oficials.

Però on s’han concentrat els sinistres? Pel que fa als sinistres greus o mortals, estan distribuïts de nord a sud del mapa sabadellenc. Ferits de gravetat trobem al Centre, la Creu Alta, Gràcia, Ca n’Oriac, Torreguitart, Can Rull, Can Llong , la Concòrdia i les Termes, entre d’altres. Els dos accidents mortals de Sabadell el 2022 es van produir a al Centre i a l’Eixample –a la carretera de Mollet–.

Els vuit punts negres

Darrere dels sinistres que suma la carretera de Barcelona, els punts que han concentrat més ensopegades (més de cinc) ha estat l’avinguda de Barberà, el carrer de Garcilaso, la carretera de Prats, ronda de Ponent, plaça d’Espanya, Rambla d’Ibèria i carrer de Bocaccio. Aquests punts sumen 44 sinistres. Dos d’ells, greus.

Fonts municipals sostenen que, en tots els casos esmentats, la causa de l’accident ha estat provocada pel mateix conductor: segons els registres, pràcticament quatre de cada deu casos (38,63 %), s’ha produït per una distracció de la persona que anava al volant, el que hauria provocat el sinistre. També s’han produït accidents a aquests punts concrets per no haver respectat els senyals, la distància de seguretat, conduir sota els efectes de begudes alcohòliques o drogues, excés de velocitat, i no respectar el pas de vianants o el semàfor.

Unes imprudències al volant que les entitats demanen que es controli. Vicente Sánchez, president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT), defensa que cal estar molt a sobre dels imprudents. “Una negligència al volant pot tenir conseqüències nefastes. No és el mateix un accident que una infracció”, lamenta. I posa el focus en refer la normativa i tenir “mà dura”. Si bé els casos greus són més l’excepció que la norma a les vies urbanes, Sánchez defensa que la majoria “es poden evitar”. Segons l’Ajuntament de Sabadell, la Policia Municipal fa ara especial vigilància en aquests punts on s’han produït més xocs.

1- Ctra. de Barcelona

A l’encreuament entre carretera de Barcelona i el passeig del comerç, a la Creu de Barberà, es van produir set sinistres el 2022, convertint-se així en la zona calenta del mapa sabadellenc. Sis d’ells van deixar ferits lleus. Es tracta d’una zona molt concorreguda: a aquest punt passen fins a 16.200 vehicles cada dia, segons les darreres dades municipals.

2-Av. de Barberà

En la intersecció amb el carrer de Calders. És el punt que aglutina els vehicles de Sabadell sud i Barberà que volen accedir al Centre i aquells vehicles que procedeixen també de fora de la ciutat –és un dels punts on descarrega part del trànsit la Gran Via– per arribar a Santa Perpètua, Mollet o Polinyà. En aquest punt, es van produir també set sinistres– tres van ocasionar danys materials a la via pública i quatre van deixar ferits lleus–.

3- Carrer de Garcilaso

A la seva intersecció amb el carrer de Gràcia. A aquest punt del Centre s’han arribat a sumar cinc sinistres: tres lleus, un que va provocar danys materials i un greu. De fet, els veïns del Centre han demanat en diverses ocasions controlar la velocitat: Evarist Fortuny, president de l’associació de veïns del Centre-Mercat, sosté que els carrers “són estrets” i que passen “molts cotxes i a altes velocitats”.

4- Prats de Lluçanès

A l’alçada de l’avinguda d’Alcalde Moix. A aquesta zona s’hi arriben a concentrar fins a 29.000 vehicles diaris i és una de les més concorregudes: connecta amb Castellar del Vallès. S’hi han produït cinc accidents i, un d’ells, va deixar víctimes greus.

5- Ronda de Ponent

“La rotonda de ronda de Ponent i carretera de Terrassa és tot un caos”, afirmen veïns i conductors de la zona. Els embussos són diaris, i els veïns han reclamat en nombroses ocasions una alternativa. A aquesta cruïlla no només s’hi generen embussos diaris, sinó que és el cinquè punt amb més accidents del 2022: cinc sinistres (quatre lleus). “És molt fàcil tenir un cop, hi ha una gran quantitat de cotxesi aquella rotonda és un caos”, sosté Andrea Murillo, veïna de la ronda de Ponent.

6- Plaça d’Espanya

Aquest punt exerceix com la continuació de la Gran Via pels vehicles que volen continuar a Ca n’Oriac o a Can Llong. S’hi han acumulat cinc topades al llarg del 2022 (dos lleus).

7- Rambla d’Ibèria

La rambla d’Ibèria exerceix com a punt d’entrada i sortida de la ciutat en connectar amb la C-58. I també és una de les més transitades de Sabadell, amb fins a 28.600 vehicles cada dia. En aquest punt, a l’alçada de la plaça del Mil·lenari, també s’han registrat cinc accidents, un amb ferits.

8- Carrer de Bocaccio

Cantonada amb el carrer de Sant Ferran. En aquest punt del barri de Gràcia s’hi han notificat cinc accidents, amb un ferit lleu. El carrer de Bocaccio és una de les vies de sortida dels vehicles que provenen de la C-58. “La incorporació des del carrer de Sant Ferran a Bocaccio és delicada, a vegades no hi ha prou visibilitat pels vehicles mal aparcats”, sosté la Marina Cuevas, una sabadellenca que va tenir una topada tot just a aquest punt.