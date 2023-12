Els accidents de trànsit greus creixen un 48% a Sabadell

Una lleugera distracció. El velocímetre que sobrepassa la màxima permesa. Una frenada en sec. Sabadell trenca amb la dinàmica de mortalitat zero a les carreteres de la ciutat. Durant el 2023 s’han comptabilitzat tres morts en dos accidents de trànsit, a l’espera de tancar l’any i de les dades oficials.

Han perdut la vida una nena de 13 anys que viatjava amb el seu pare a la carretera de Bellaterra i un home de 37 anys, conductor del vehicle que va causar l’accident en envair el carril contrari. També a la carretera de Terrassa va morir un jove de 28 anys, després de bolcar amb el cotxe. En el que va d’any, almenys tres persones han perdut la vida al volant en el nucli urbà del nostre municipi i continua amb la dinàmica de l’any 2022, que va trencar la dinàmica positiva del 2021, quan no es va haver de lamentar cap sinistre mortal a Sabadell.

L’any 2022, però, es van registrar dos accidents que van acabar amb la vida de tres persones, segons els darrers registres de la Policia Municipal. Els accidents greus i mortals a Sabadell s’impulsen un 48% en un any, amb 37 casos, però continuen sent més l’excepció que la norma: només tres de cada cent accidents van deixar alguna persona ferida de gravetat als ferms de Sabadell l’any 2022.

Quatre accidents al dia

Segons els darrers registres, a la ciutat es van registrar 1.684 sinistres el 2022, quatre cada dia, la majoria d’ells amb intervenció policial. 1.684 sinistres que van deixar 676 víctimes lleus, greus o mortals a les nostres carreteres. No es poden posar tots en un mateix calaix: la majoria de sinistres només van produir danys materials (57,4%), d’altres van deixar víctimes lleus (39,7%) i, en els casos més greus, van produir-se ferits de gravetat o morts (2,89%).

En total, els sinistres a les nostres carreteres s’han incrementat un 4,2% en un any, especialment els casos greus (+48%) i lleus (+9,46%). El 3,6% dels accidents impliquen persones que condueixen sense assegurança o sense haver obtingut mai el carnet de conduir. Si fem una mirada amb perspectiva, però, l’accidentalitat ha caigut respecte a abans de la pandèmia un 8,47%: l’any 2019 es van registrar 1.840 sinistres a la ciutat, 156 més que l’any 2022.

Els accidents van deixar 2.826 víctimes, però la gran majoria van resultar il·leses. Van ser 676 les persones que van necessitar assistència mèdica. I quin era el perfil? Set de cada deu van ser conductors, mentre que només dos de cada deu eren altres ocupants del vehicle i, un 5,1%, vianants. En total, 145 vianants van ser víctimes el 2022 d’un accident de trànsit a Sabadell, la majoria ferits lleus: 23 que no van necessitar assistència mèdica, 108 lleus i 14 greus. No va morir cap vianant el 2022 a Sabadell.

Pel que fa als accidents greus o mortals, no es concentren a un sol punt i estan distribuïts de nord a sud del mapa sabadellenc. Sinistres amb ferits de gravetat trobem al Centre, la Creu Alta, Gràcia, Ca n’Oriac, Torreguitart, Can Rull, Can Llong , la Concòrdia i les Termes, entre d’altres. Els dos accidents mortals de Sabadell el 2022 es van produir a dos punts allunyats entre si: al Centre i a l’Eixample.

“Perseguir el delinqüent viari”

Les campanyes de sensibilització i l’aplicació d’una política sancionadora són les eines de les que disposa l’administració per posar fre a l’accidentalitat. Però associacions i experts en seguretat viària creuen que es podria fer molt més: “La majoria dels sinistres mortals es poden evitar, perquè no és el mateix un accident que una infracció, els accidents quasi no fan mal”, sosté Vicente Sánchez, president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT).

Creu que cal “ser durs” amb les imprudències al volant. “Cal perseguir les persones que són un perill, no se’ls ha de deixar amb tanta llibertat, hi ha reincidents. Al delinqüent viari no se’l persegueix”, exposa Sánchez. No només la retirada de permís de conduir, sinó també del vehicle, que la llei ho contempla. Des de PAT també defensen la instal·lació de radars mòbils per enxampar in fraganti els infractors. “Ha d’haver-hi més a les carreteres i no s’ha de fer públic on s’ubiquen”, destaca.

I és que les distraccions o imprudències al volant d’uns pocs tenen conseqüències directes en la resta de conductors o vianants. Set de cada deu accidents dins del nucli urbà de Sabadell va ser múltiple, que implica dos o més vehicles. Només un 28,5% dels sinistres van afectar exclusivament el vehicle que ho va ocasionar. Sortides de via, xoc contra les baranes o algun arbre o una volta de tonell o campana són les més habituals. 143 accidents van produir danys a l’erari públic o privat.

Però a la gran majoria de sinistres es va veure afectat un segon vehicle. Els turismes són els que es veuen implicats en més accidents (72%), seguit dels motociclistes (9,17%) i les furgonetes (6,19%). Els autobusos només s’han vist implicats en un 2,17% dels sinistres a Sabadell i, els autocars, un 0,05%.