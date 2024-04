Un alumne que es queda a dinar cada dia a l’escola passa pel menjador escolar unes 175 vegades cada curs. En aquest sentit, la nutricionista i dietista Margarida Ribó subratlla la necessitat de construir un diàleg constant entre escoles i famílies per arribar a un mateix objectiu: una bona educació nutricional en un moment fonamental del seu creixement.

El menjador escolar és un espai que forma part del creixement dels infants, per la quantitat d’hores que hi passen. I és on l’infant fa l’àpat més important del dia, que ha d’aportar entre un 30% i un 35% de l’energia i els nutrients que els infants necessiten durant l’etapa escolar. El menjador de l’escola ha de ser un punt important per fomentar hàbits alimentaris, de convivència i socialització. Que després aplicaran a altres àmbits. A l’escola és on molts alumnes fan front a aliments que no els agraden; i els últims estudis constaten que la verdura i el peix són els més rebutjats.

I què podem fer? Doncs podem fomentar des de casa a menjar el peix o les verdures cuinades d’una altra manera. Uns espinacs amb beixamel, per exemple. O si a la mongeta li posem una miqueta de pernil serà més atractiva. Ser més originals i provar noves maneres de cocció i preparació perquè la part visual juga un paper important. Tant l’escola com la família han d’anar al mateix objectiu: l’educació nutricional dels infants. I fugir dels aliments industrials, sobretot. El cap de setmana es pot fer un bon fregit. Per què no? Si és amb un bon oli i un bon producte, endavant!

Què et sembla aquest menú: risotto amb salsa de bolets, salmó amb carabassó i de postres fruita. Va servir-se aquesta setmana a molts estudiants sabadellencs. És correcte. Amb aigua i una mica de pa.

No tot queda al menjador escolar. Perquè els nens i nenes acceptin millor l’àpat a l’escola és fonamental que surtin ben esmorzats de casa. Està registrat que hi ha un alt percentatge d’estudiants que no esmorzen, amb les conseqüències que això comporta a nivell de rendiment físic i intel·lectual. L’esmorzar, si pot ser, ha d’estar constituït d’algun cereal, com el pa, i d’un làctic, com el formatge, per exemple. Acompanyat d’una peça de fruita. I si al llarg del matí tenen més gana, se’ls pot afegir una peça de fruita. I a mitja tarda, el berenar hauria de ser semblant, per exemple a partir d’un entrepà de pernil i una fruita. Evitem les llaminadures i els refrescos.

Els infants tenen massa a l’abast el menjar porqueria? Sí. Estem veient unes obesitats i unes malalties derivades de la mala alimentació que abans no s’havien vist. El menjador escolar hauria de poder modificar menús específics per a segons quins infants. I també em refereixo a infants que tenen al·lèrgia o problemes per deglutir, per exemple.