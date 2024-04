“Les flors, a les floristeries”. Sota aquest lema i una setmana després de la celebració de Sant Jordi, floristes de Sabadell assenyalen l’“intrusisme” i “competència deslleial” que pateixen durant la Diada. Les floristeries es plantegen reclamar a l’Ajuntament que reguli la quantitat de parades de no professionals que s’instal·len a la via pública per a vendre el dia de Sant Jordi.

“Estem contents perquè s’han complert previsions, però no ens sembla acurat que tothom pugui vendre flors”, critica la sabadellenca Carlota Segalà, que regenta la floristeria més antiga de Catalunya i, probablement, d’Espanya. “Les parades ambulants fan molt mal a les floristeries, que hem de contractar gent, pagar impostos… és un abús”, lamenta una professional del nord de Sabadell, que tenia un parada tot just al davant del seu establiment. “Han de regular-ho”, demana.

I és que l’associació de floristes reivindica la rosa d’autor, que es diferencien de la resta perquè són creades per floristes, amb un valor artesanal com a punt fort. “Apostem per fer roses d’autor, de persones que hi entenen i saben com cuidar la rosa”, exposava Clara Barceló, des de Vuket Art Floral i secretària de l’associació de floristes. I és que es reivindiquen l’art, la creativitat i la feina dels floristers.

“Enguany hi havia una gran quantitat de parades que venien roses, que no són del sector i que no paguen com nosaltres”, lamenta Segalà. “Estem movilitzant-nos per canviar les coses conjuntament”, avança la florista.

I és que aquesta és una realitat, que supera les fronteres de Sabadell: també des del Gremi de Floristes de Catalunya han assenyalat la venda ambulant “massificada” als diferents municipis com una realitat que afecta directament els professionals, que capten una gran part de les vendes anuals durant la Diada. “Hem de fer una reflexió sobre aquest intrusisme”, apunta el president del gremi, Joan Guillén. Segons les xifres del Gremi, només una de cada quatre vendes de roses les fan els professionals.