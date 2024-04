[Laura Hernández]

Estem realitzant una sèrie d’entrevistes als candidats a la presidència de la Generalitat en el marc de la celebració d’eleccions autonòmiques el 12 de maig.

Carlos Carrizosa, candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, afronta la campanya convençut que pot captar el vot dels socialistes enfadats per l’amnistia. Diu que les enquestes menteixen i Ciutadans continuarà al Parlament on, anuncia, agilitzarà la Ronda Nord, el Hard Rock i revertirà el model educatiu.

“Deteniu-los” és el missatge el cartell electoral. A banda d’efectista, quina efectivitat espera que tingui en el vot de Ciutadans? Apel·la a una situació que es pot donar, un Sánchez donant la mà a un Puigdemont president de la república catalana. I apel·la a la ciutadania, a qui demanem que els detinguin amb el vot. Sembla que la majoria independentista sigui una maledicció bíblica inevitable, però els vam guanyar un cop i podem tornar a fer-ho. El cartell mostra també una traïció a l’electorat. Sánchez va dir que no amnistiaria i ha acabat rehabilitant a un Puigdemont que estava acabat políticament i perseguit per la justícia.

Les enquestes donen avantatja al PSC. Serà en part amb els vots que Ciutadans ha perdut després de 2017? El 2017 la participació va ser del 82%, que va caure 30 punts les darreres eleccions. Els vots de Cs no se’ls va endur el PSC. Hi ha una bossa d’abstencionistes que es va mobilitzar fa 7 anys i que s’han quedat a casa. Nosaltres apel·lem a aquests abstencionistes, al votant socialista que se sent traït per Sánchez i als que pensen que Feijó no és de fiar, que per arribar a la Moncloa, si cal pactarà amb Puigdemont.

I vostè pactaria amb el PSC si servís per frenar un govern independentista? Hem convidat a PSOE i a PP a signar un document dient que no pactaran amb els independentistes ni a la Generalitat ni per la Moncloa, i no ho han volgut fer. Salvador Illa i Alejandro Fernández poden pensar el que vulguin, però seran els seus líders a Madrid els qui decidiran qui governa Catalunya.

Però estaria disposat a sumar amb Illa? La nostra línia vermella és clara. No donarem suport a governs amb suports separatistes. De tota manera, Illa no podrà ser president de la Generalitat per què Puigdemont l’ha vetat i Sánchez no ho permetrà si li costa la Moncloa.

Coneixem al Ciutadans reactiu, fent d’oposició. Quines serien les primeres mesures si arribés al Govern de la Generalitat? Oferim lleialtat, contra un separatisme que ens ha empobrit. Hem perdut empreses inversions i oportunitats. ERC no ha actualitzat les energies renovables i tenim un problema amb la sequera perquè no s’han fet infraestructures. A Terrassa estem perdent l’oportunitat d’una B-40 que connecti millor amb Sabadell i hem perdut el Hard Rock, l’Agència del Medicament. És aquí on posarem el focus, a l’economia i en millorar la vida de la gent.

Està baixant l’ús social del català. Vostès continuen defensant que deixi de ser llengua vehicular a l’escola i ara, qüestionen també el model. Però, professors i famílies demanen estabilitat. Ens han enganyat aquests anys dient que teníem un model educatiu d’èxit. Les proves Pisa demostren que no és així. Cal millorar la formació del professorat, tornar a la cultura de l’esforç, descartant l’aprenentatge lúdic que ha destrossat l’escola catalana, i cal implantar el trilingüisme. No pot ser que la major part dels alumnes catalans s’endinsin en la lectoescriptura en una llengua que els és aliena. I cal potenciar l’anglès. La diferència de la nostra proposta amb el PSC és que nosaltres diem la veritat en campanya i tenim clar que és el que farem. El PSC, si ha de triar entre el poder i el programa, tria sempre el poder. I el senyor Illa pot parlar castellà en la campanya, però després puja al consens fictici del 80% per erradicar el castellà a les escoles.

Defensa que els impostos els paguen les persones, no els territoris. Al marge de quin sigui el subjecte de tributació, creu que cal millorar el finançament de Catalunya? Crec que necessita un sistema de finançament just, igual que tots.

Defineixi just. Defensa tornar al cafè per a tots? No, es tracta que els diners que han de sufragar els serveis, arribin. Nosaltres no ens creiem ni els greuges ni els drets històrics de Catalunya, que són “fake”. I l’espoli econòmic tampoc el comprem perquè, és veritat, els impostos els paguen les persones, no els territoris. A Barcelona generem una riquesa que no generen al Pirineu. Si repartim que passa, que el Pirineu ens roba? No és un debat ni just, ni lògic, i és contrari a la solidaritat.

Sembla que l’amnistia millora les expectatives de Junts. Com creu que influirà en el vot antiindependentista? El reactivarà? L’amnistia ha fet que Puigdemont, que era un cadàver polític, ara tingui possibilitats de ser president de la Generalitat. Un cop blanquejat, pot passar com amb Bildu al Pais Basc. Però hi ha un 30% o 40% de votant socialista enfadat per l’amnistia. Crec que l’amnistia provocarà un traspàs de vots no independentistes i nosaltres ens dirigim a ells. Perquè en la mesura que el votant socialista decepcionat es refugiï en l’abstenció, les coses no canviaran.

Les enquesten situen Ciutadans fora del Parlament. Deixarà el partit si queden fora? És que no està tan clar que quedem fora. Nosaltres sempre hem guanyat a les enquestes. Ciutadans entrarà al Parlament.

Per què va dir que no a la proposta del PP de fer una única candidatura a Catalunya? Hauríem acceptat una unió amb PP i amb Societat Civil Catalana si no ens hagués plantejat la dissolució i la integració a les seves llistes. Això seria trair els valors de Ciutadans i als seus electorals. Nosaltres no ens venem per cadires i hem preferit ser lleials a l’espai polític que representem.

Però, es planteja deixar Ciutadans si queda fora del Parlament? Jo estaré vinculat a Ciutadans sempre. No marxaré a un altre partit. Vam crear aquest projecte el 2006 perquè no ens sentíem representats ni pel PP ni pel PSC i aquest principi és vigent. Si no existís Ciutadans, Catalunya retrocediria als anys del tripartit, del Pacte del Majestic, quan la senyora Sánchez Camacho pactava els pressupostos amb Artur Mas. Avui Ciutadans és com un Pepito Grillo que recorda cada dia al PSC i al PP que una part de la societat catalana no vol ser moneda de canvi ni que la traeixin. Aquesta és la raó per la qual el separatisme a qui més odia i a qui menys vol veure al Parlament és a Ciutadans. Som els únics que molestem. Vox representa una Espanya intolerant, d’extrema dreta que és rendible electoralment als separatistes. Ja els va bé l’antagònic. El PSC els amnistia, i al PP ja l’han enganyat altres vegades. Els únics que hem nascut de la societat, com una resposta al nacionalisme i al separatisme som Ciutadans, l’únic partit coherent, lleial i lliure de compromisos estatals.