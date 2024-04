Part dels suports de la fàbrica Bosser ja s’han retirat

La pluja no ha aturat aquest dilluns els treballs per desmuntar els estabilitzadors de la fàbrica Bosser, al carrer d’Alemanya, entre Ferran Casablancas i Sant Pau, tram que continuarà tallat al trànsit. En acabar la setmana passada encara quedava treure alguns dels elements metàl·lics, si bé la majoria ja es van treure. Això ha permès aquest dilluns començar a desmuntar els blocs de formigó que ja no tenen les estructures a sobre.

Els treballs es fan amb martell hidràulic i, gràcies a la poca distància entre els blocs de formig i l’alçada que tenen, els operaris van poder posar una plaxa metàl·lica com a ‘sostre’ que els va permetre resguardar-se mínimament de la pluja. Els blocs de formigó tenen una alçada aproximada de quatre metres, als quals cal sumar les estructures metàl·liques. Quan s’acabin de retirar les estructures, s’arreglarà la vorera.

De l’interior a l’exterior

La retirada dels estabilitzadors va començar el passat 18 de març. L’objectiu de l’obra és continuar preservant la façana, que està protegida, i retirar els estabilitzadors del carrer per recuperar la vorera, qüestions de recuperar l’espai públic, seguretat i imatge, tal com va explicar fa mesos l’aleshores responsable d’urbanisme del Govern, Mar Molina. Per això, durant el primer mes d’obres, la primera feina que es va fer va consistir a ‘lligar’ la façana per dins. S’ha construït un sistema diferent a l’interior de la finca per assegurar la façana.

Un cop es va acabar de fer això, després de Sant Jordi, dimecres 24, va quedar tallat el carrer d’Alemanya, entre Ferran Casablancas i Sant Pau, la qual cosa va permetre iniciar els treballs a l’exterior de la fàbrica, en el tram del carrer d’Alemanya. La part de Ferran Casablancas es farà quan acabi la que s’està fent ara i amb una diferència. El tall dels blocs de formigó es farà a làser i no amb martell hidràulic, per reduir les molèsties de soroll i pols ja que els habitatges estan molt més a prop. Fa més de nou anys, la propietat de la fàbrica Bosser va accedir a instal·lar aquests suports estabilitzadors per protegir la façana, protegida pel pla de patrimoni. Des d’aleshores, però, cap dels projectes per convertir l’antiga fàbrica del vapor de Ca l’Escardat ha fructificat, i els estabilitzadors han continuat allà on eren.

Amb el pas del temps, el Govern va obrir diversos expedients de disciplina urbanística als propietaris de la finca perquè retiressin els suports i, després d’un estira-i-arronsa, l’Ajuntament va anunciar l’octubre de 2023 que ho faria de forma subsidiària, amb un pressupost d’uns 588.000 euros. Finalment, però, la propietat va acceptar fer-ho pel seu compte amb la supervisió de tècnics municipals. El pressupost del projecte final i acceptat és d’uns 500.000 euros.

Fotos: David Chao