La instal·lació d’un rètol gegant amb les lletres ‘Cerdanyola del Vallès’ en una rotonda a la carretera BV-1414 ha generat un terratrèmol entre els veïns del barri, format com a entitat municipal descentralitzada (EMD) de Cerdanyola. Els bellaterrencs s’han manifestat els últims dies criticant un cartell “de gust discutible” i un cost i dimensions “exagerades”, llegint l’acció com un missatge per “marcar territori”.

Enmig de l’enrenou, fonts municipals de Cerdanyola han negat que es tracti d’un gest reivindicatiu, sinó que busca “dignificar” l’entrada a la ciutat com s’ha fet en altres punts. De fet, és el tercer rètol que es col·loca en rotondes d’accés al terme municipal, en un projecte que es va iniciar el 2021 a la rotonda de Canaletes. “La intenció és que els milers de persones que entren a la UAB cada dia identifiquin Cerdanyola amb la universitat”, argumenten sobre el nou element, instal·lat a finals d’abril.

Trobada entre l’alcalde i el president

Així, remarquen en cap cas s’ha volgut generar una polèmica: “ha creat malestar, però no ha estat la intenció del consistori”, insisteixen, descartant que es retiri a pesar de la pressió veïnal. Tampoc es preveu, per ara, incorporar cap nou element amb aquestes característiques. “Podria ser a la carretera de Barcelona, però de moment no està contemplat”, expliquen, per les particularitats del lloc, sense cap rotonda.

Les veus recorden que l’alcalde cerdanyolenc, Carlos Cordón, s’ha reunit amb el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, Josep Maria Riba, per acostar postures i abordar possibles inversions en l’entitat municipal.