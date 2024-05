Un rètol en la rotonda a pocs metres del Cercle Sabadellès, en la carretera BV-1414 que dona accés a Bellaterra des de Sabadell, ha despertat la indignació per part dels veïns bellaterrencs. En el cartell es llegeix amb lletres de grans dimensions ‘Cerdanyola del Vallès’, un fet que els ciutadans de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) titllen de “provocació” i gest “innecessari”.

“Diria que les paraules són descontent i indignació. És el que sentim per la col·locació del cartell, de mesures desproporcionades i de gust discutible”, exposa Anna Romero i Marcet, veïna de Bellaterra. En aquest sentit, lamenta que es tracti d’una acció “per marcar territori” absolutament “injustificada”. “Estem faltats d’inversions i han malgatstat diners en un rètol que ningú ha demanat”, remarca sobre un element que els veïns critiquen que hagi costat més de 80.000. Les veus expressen el sentir d’un ampli col·lectiu que es va manifestar la setmana passada al lloc per demanar que es retiri l’element, que consideren estètitcament “deplorable”.

Romero destaca que les mostres de rebuig han arribat per part de tots els sectors, implicats en una causa que aglutina diverses sensibilitats. “Fins i tot qui busca encaix amb Cerdanyola també qüestiona la necessitat d’aquest cartell”, sosté, denunciant manca de sensibilitat i empatia amb els veïns i conductors habituals de la zona. “No ho entenem. És com si estiguessis entrant a Cerdanyola ciutat. Però és Bellaterra!”, reitera sobre l’esperit de la iniciativa.

Recollida de firmes

El col·lectiu ha iniciat una recollida de signatures que volen fer arribar a l’Ajuntament cerdanyolenc per expressar el menyspreu que han sentit. Mentrestant, el consistori argumenta que es tracta d’un element a la via pública que serveix per donar la benvinguda al municipi, com passa en altres llocs. Després de l’enrenou dels últims dies, manifesten que s’han instal·lat cartells similars en altres punts de la localitat vallesana i que en cap cas hi ha voluntat reivindicativa. Malgrat això, els ciutadans assenyalen que és el més gran de Cerdanyola “i fins i tot costa trobar-ne d’aquestes dimensions a Barcelona”, apunten.

L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, va defensar en el ple d’abril que el govern municipal té en compte la sensibilitat de tots els veïns del municipi, “inclosos els de Bellaterra, que és i seguirà sent part de Cerdanyola”. Amb tot, el batlle va insistir que el projecte d’instal·lació d’aquests rètols “no és una illa, sinó que forma part de la dignificació de totes les entrades de la ciutat”.

El darrer episodi esdevé un capítol més en una llarga reivindicació històrica arrossegada els últims anys per reconèixer la singularitat i les aspiracions del barri, constituït en entitat municipal descentralitzada. De fet, algunes veus de Bellaterra han defensat la seva independència mentre altres demanen l’annexió a Sant Cugat, trencant amb Cerdanyola. Després de diferents consultes i referèndums sobre la qüestió, el canvi de consideració ha quedat sempre encallada en realitats burocràtiques i administratives.