El torn d’ofici de Sabadell, investigat per presumpta corrupció

El jutjat d’Instrucció 4 de Sabadell ha obert una investigació a un grup d’advocats del Col·legi de l’Advocacia de la ciutat (ICASBD) que haurien facturat quantitats superiors a la mitjana dels altres lletrats del torn d’ofici. Entre els investigats hi ha la degana Eulàlia Barros i dos responsables més de l’organisme.

Segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar el Diari, Barros i els altres dos membres de la cúpula del Col·legi van declarar dimecres davant del magistrat del cas pels delictes de malversació de cabals públics, tràfic d’influències i corrupció entre particulars. Els denunciants detallen que també van fer-ho durant més d’una hora, després d’obrir-se una causa que ha provocat una “evident incomoditat” en el col·legi.

En un comunicat fet públic aquest dijous, el Col·legi nega “de forma rotunda” les acusacions que es formulen en la denúncia i assegura que “ha posat i posarà a disposició de la justícia tota la informació per defensar la gestió de les designacions” del torn d’ofici i de les guàrdies. “Considerem que la denúncia respon només a un intent de desprestigiar la imatge i l’honorabilitat de la nostra institució i dels advocats del torn d’ofici. Per això, farem ús de totes les eines i mecanismes legals en defensa del Col·legi i els seus gairebé 1.100 col·legiats”, expressen.

Dos denunciants del Col·legi

La denúncia ha estat presentada per dos advocats sabadellencs, David Granados i Harold Roig, que van portar a la Fiscalia les presumptes irregularitats en el funcionament del torn d’ofici. Va ser aleshores quan el ministeri públic va denunciar els tres investigats i va obrir diligències contra ells.

Les causes d’aquesta facturació superior podrien ser l’acumulació d’un nombre de guàrdies molt superior a la d’altres advocats, però també cobraments exagerats per determinats conceptes. En el comunicat, l’òrgan sosté que davant dels indicis que tres advocats haurien superat la mitjana de facturació, “va ser el mateix Col·legi qui va posar l’any passat els fets en coneixement del Departament de Justícia de la Generalitat i al Consell de l’Advocacia Catalana i es van obrir diligències informatives perquè els afectats justifiquessin les seves assignacions econòmiques i per comprovar si havien seguit tot el procediment de forma correcta”. Aquest procés, afegeixen, es troba actualment en fase de tràmit i pendent de resolució.

En el text, l’ICASBD explica que és l’únic de Catalunya que té totalment automatitzada la gestió dels canvis de guàrdies del torn d’ofici a través d’una intranet de lliure accés per tots els advocats i advocades que hi estan inscrits. Segons exposen, aquesta és una eina que, “a banda d’afavorir la transparència de tot el procés perquè permet veure en temps real els advocats que estan cada dia de guàrdia, en garanteix la igualtat, equitat i imparcialitat i impossibilita que es pugui transgredir la normativa vigent”.

“Acusacions interessades”

El Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) confia en la correcta gestió del torn d’ofici que es fa al col·legi local. En paral·lel, l’organisme sabadellenc remarca que se sotmet anualment a una auditoria que avalua la gestió del torn d’ofici amb la finalitat de determinar el nivell d’implantació i compliment dels requisits de les normes i reglaments de referència, “sense que s’hagi detectat mai cap disfunció ni anomalia”.

Alhora, l’òrgan lamenta que amb aquesta denúncia “es pretengui generar sospites d’irregularitats, no només en la gestió del torn d’ofici, sinó també en la feina que desenvolupen desenes de col·legiats i col·legiades que presten aquest servei”. Malgrat aquestes “acusacions interessades”, apunten, el Col·legi de Sabadell manté el seu compromís en la defensa del model de justícia gratuïta i, en especial, amb la tasca, ara injustament atacada, de tots els professionals que fan possible el torn d’ofici “malgrat les penúries en les seves condicions”.

Què és el torn d’ofici?

El torn d’ofici és un servei públic establert per garantir l’assistència i la defensa de les persones que sol·licitin advocat d’ofici o no en nomenin cap quan sigui preceptiva la seva intervenció, i consisteix en la designació d’ofici d’un advocat.