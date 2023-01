El Sergio Bonillo, de 30 anys i resident a Torrelles de Llobregat, acabava de recollir amb cotxe a la seva parella, veïna de Sabadell. Eren les nou del vespre i transitaven pel carril esquerre de la carretera de Bellaterra, a l’alçada de l’aeroport, amb direcció Barcelona per incorporar-se a la C-58. De sobte, narra el testimoni, van veure “una llum que s’apropava per darrere com si fos una nau espacial”. “Vam notar com apareixia sobtadament un cotxe blanc pel carril dret, i de cop, ja no hi era”. Quan ell i la seva parella van obrir els ulls per esbrinar què havia passat, es trobaven il·lesos amb el cotxe parat al lateral esquerre de la carretera, a tocar dels cotxes que venien en sentit contrari per entrar al municipi.

El Sergio és molt clar a l’hora d’afirmar que, no només va presenciar l’accident d’aquest divendres, sinó que de forma indirecta també va formar-ne part. Segons narra el testimoni al Diari de Sabadell, el vehicle responsable de l’accident va intentar avançar-los pel carril dret i un cop va voler incorporar-se de nou al carril esquerre, va colpejar el lateral del copilot del cotxe del Sergio, que va sortir automàticament disparat cap a la paret de formigó que voreja l’Aeroport; tot plegat, envaint el sentit contrari de circulació. “L’Audi blanc, que anava a una velocitat molt major a la nostra, també va sortir disparat cap al sentit contrari” indica el testimoni, que afegeix “que la inèrcia del cop de volant el va portar a topar frontalment amb la furgoneta”. L’entrevistat sosté que el seu vehicle va ser el que va rebre el primer impacte, i que seguidament, es va produir la colishió entre l’Audi i la furgoneta Nissan.

“És una sensació molt estranya”, assegura l’afectat, que no pot evitar pensar que “ha estat un accident on podríem haver rebut perfectament nosaltres l’impacte”. El testimoni admet que, malgrat que n’han sortit il·lesos, l’episodi els ha afectat psicològicament tant a ell com a la seva parella.”Quan vaig arribar a casa el mateix divendres, estava en xoc, no em podia creure el que acabava de passar”, lamenta. Tal com relaten, després de l’accident van intentar socórrer als dos individus que havien quedat atrapats a la furgoneta; i això “són unes imatges que et queden gravades al cap”. Ambdós testimonis han estat citats aquest mateix dilluns per declarar els fets als Mossos d’Esquadra.