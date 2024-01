Aeroport de Sabadell: més passatgers que mai el 2023

L’Aeroport de Sabadell acomiada el 2023 amb xifres de rècord. Així, es consolida com a opció destacada per als vols privats amb 6.207 passatgers, un 2,3% més que l’any 2022, i es converteix en un dels pols referencials en aquest àmbit en tot l’Estat. En termes d’operacions, en canvi, el balanç no és tan positiu: l’aeroport va operar 48.124 vols al 2023, un 1,7% que en l’any anterior.

El creixement en termes de passatgers, que ja va començar l’any 2022, s’explica per la implantació de la normativa de principis d’any per part d’Aena de prohibir als avions monomotors turbohèlix, un tipus de jet privat amb capacitat per transportar fins a nou passatgers, operar a l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Una decisió que en aquest cas ha beneficiat als interessos de la ciutat en augmentar el volum d’aquest segment executiu, situant-se com l’alternativa principal per a tots els vols que fins fa escassos mesos operaven a la capital catalana.

El president i conseller delegat d’Aena, Maurici Lucena, ha destacat que “aquestes xifres en el transport aeri són fonamentals per al desenvolupament econòmic i social d’Espanya. Tots ens n’hem de felicitar. També les aerolínies que, com Aena, van patir les dures conseqüències de la pandèmia, i ara ja estan transportant a més passatgers que mai”. Rècord a tot el conjunt de la xarxa d’Aena

Al conjunt de la xarxa d’Aena, els aeroports van tancar l’any amb un rècord històric de passatgers, amb 283.195.399 viatgers, un 16,2% més que al 2022 i un 2,9% més que al 2019, quan aleshores se’n van assolir 275.247.387.

L’aeroport Josep Tarradellas-Barcelona el Prat va registrar l’any passat 49.909.544 viatgers, un 19,9% més que al 2022 però encara un 5,3% per sota el 2019, quan va marcar el seu rècord amb 52,7 milions de passatgers, segons ha informat aquest dilluns Aena. D’aquests, 49.815.542 van ser viatgers de vols comercials, dels quals 36,18 milions eren vols internacionals, un 23% més que la xifra del 2022, mentre que 13,6 milions ho van fer en vols domèstics, un 12,4% més que l’any anterior. Pel que fa el nombre d’operacions, el Prat en va sumar 318.957, és a dir, un 12,5% més que al 2022 i un 7,4% menys que al 2019.

En nombre de passatgers, l’aeroport de la capital ha sigut el segon de la xarxa d’Aena amb més tràfic de viatgers. En primer lloc, es va situar l’aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, amb 60.220.984 viatgers, és a dir, un 18,9% més que el 2022 però encara un 2,5% per sota el 2019. Segueix als aeroports madrileny i català el de Palma, amb 31,1 milions de viatgers al 2023, un 8,9% més que al 2022 i un 4,7% més que el 2019, any anterior a la pandèmia.

D’altra banda, el transport de mercaderies a l’aeroport del Prat es va situar en els 156.458 tones al tancament de l’any, un 0,6% més que al 2022 però encara un 11,5% menys que abans de la pandèmia. El Prat ha tancat el 2023 sent el segon aeroport amb més tones transportades, per davant Saragossa, amb qui alguns mesos s’alterna la segona posició.