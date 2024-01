Blue Monday: heu notat algun canvi anímic aquest dilluns?

Aquest dilluns hi ha un concepte recurrent en les converses a la feina, al gimnàs o en altres àmbits: Blue Monday. Què vol dir? D’on prové? Té algun fonament? El batejat en català com a Dilluns trist és una data marcada en l’imaginari col·lectiu modern com la més trista de l’any i que se situa el tercer dilluns de l’any.

El concepte va ser una afirmació feta el 2005 pel psicòleg anglès anomenat Cliff Arnall en el marc d’una campanya pagada per una agència de viatges. La data, suposadament, es basa en una fórmula que considera diversos factors com el clima o la distància amb les festes nadalenques. En clau sabadellenca, hi ha motius per fugir del Blue Monday i veure la jornada amb més optimisme, com ara la victòria del Centre d’Esports Sabadell.

Tot i que no existeixi un fonament científic per explicar aquesta teoria i que diversos investigadors l’hagin rebutjat, la idea ha fet fortuna. En el vostre cas, heu notat alguna diferència aquest dilluns? Esteu més tristos? O heu afrontat el dia amb il·lusió i un esperit optimista? Expliqueu-nos la vostra experiència aquest Blue Monday.