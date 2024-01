Cop d’efecte del Sabadell a Palamós per acostar-se a la permanència (0-1)

Tres punts d’or. El Sabadell, en l’últim duel de la primera volta, aconsegueix la primera victòria forana de la temporada al Municipal Costa Brava de Palamós per acostar-se a la permanència, ara a 4 punts. Un gol del debutant Abde Damar ha decantat el partit a la segona part i ha sabut gestionar el seu avantatge davant un Cornellà que s’implica de ple en la lluita.

El mercat d’hivern s’ha començat a notar en l’onze d’Óscar Cano, qui ha fet debutar Carles Salvador -era previsible- i Abde Damar. Han estat les principals novetats en detriment de Carlos Beitia i Cristian Herrera. Amb majoria d’aficionats sabadellencs a les graderies del Municipal Costa Brava de Palamós -fregant els 300-, el conjunt arlequinat ha sortit molt endollat i, sobretot, amb una gran concentració.

De fet, ambdós equips han assumit pocs riscos a la primera meitat, conscients que qualsevol errada podia ser fatal. El primer quart ha estat de respecte mutu. Després, el Sabadell s’ha convertit en el clar dominador del partit. Una iniciativa, però, que no s’ha traduït en clares ocasions. L’acció més perillosa ha arribat a pilotada aturada: Marc Domènech ha sorprès tothom amb un gran llançament que s’ha estavellat en el travesser inferior. Era el minut 28.

Abans, Vladys havia protagonitzat l’únic xut, fregant el pal dret. Li ha mancat pólvora al conjunt arlequinat davant un rival tancat, que semblava molt més preocupat a defensar que crear. De fet, no ha generat ni una situació de cert compromís a l’àrea d’Ortolá. Com si l’empat ja li anés bé.

Abde , gran estrena

La dinàmica del partit s’ha trencat en el minut 59. Vladys ha pispat una pilota i la seva assistència s’ha convertit en una autopista per a Abde Damar, qui ha superat en velocitat la defensa local i amb una gran serenitat també ha driblat el porter per marcar a porta buida el seu primer gol d’arlequinat. Un golàs que s’ha fet esclatar l’eufòria entre els seguidors sabadellencs, conscients de la seva transcendència. Hauria pogut durar poc l’alegria si Claus Mendes hagués encertat en la primera gran oportunitat local només un minut més tard, però el seu xut ha sortit molt desviat per sobre del travesser. Gran ensurt.

A partir d’aquí, s’ha obert un nou escenari. El Cornellà s’ha vist obligat a moure fitxes i també el seu plantejament conservador. El Sabadell ha sabut gestionar el seu avantatge i ja no ha concedit res més. Fins i tot ha gaudit d’ocasions suficients per sentenciar i evitar l’inevitable patiment final. El porter Meykher ha evitat el 0-2 en un xut a boca de canó d’Amelibia i una centrada de Toni Herrero s’ha passejat per l’àrea sense trobar rematador. Óscar Cano ha fet entrar Marru per un cansat Marc Domènech. També ha entrat Ricard Pujol per reforçar la línia defensiva i en el temps afegit, primers minuts per a Raúl Baena i l’últim fitxatge David Soto.

No ha passat angúnies l’equip arlequinat, que fins i tot ha tingut el 0-2 en el minut 94, quan Moyano ha estavellat la pilota al pal. L’afició, amb el president Pau Morilla-Giner a la graderia, ha pogut celebrar la primera victòria fora de casa i creu en la salvació. No es guanyava a domicili des del 0-1 a Las Gaunas, el mes d’abril. Ara la permanència queda a 4 punts i el Cornellà cau de ple en la lluita. El pròxim repte és el Celta Fortuna, que ha perdut el lideratge. Gran dosi d’autoestima.

FITXA TÈCNICA

Cornellà: Meykher; Kike López (Josema, m. 68), Kike Ríos, Andreu Hernández, Eudald Vergés, Vilaplana (Luisao, m. 68), Arranz (Carles Garrido, m. 84), Gonpi (Robert Simón, m. 77) Clau Medes, Caballero i Marc Tenas (Canario, m. 77).

Sabadell: Ortolá; Astals, Amelibia, Pau Resta, Toni Herrero, Carles Salvador (Raúl Baena, m. 90), Moyano, Álex Gualda, Vladys (David Soto, m. 90), Marc Domènech (Marru, m. 74) i Abde Damar (Ricard Pujol, m. 85).

Àrbitre: Gerard Brull Acerete (Comitè català). Grogues: Canario; Pau Resta, Ortolá;

Gol: 0-1, minut 59: Abde Damar.

Incidències: 400 espectadores al Municipal Costa Brava de Palamós, amb majoria de seguidors (300) arlequinats.

FOTOS LLUÍS FRANCO