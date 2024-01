Óscar Cano: “Necessitàvem creure’ns que també podem guanyar fora de casa”

L’alegria anava per dins. El tècnic del Centre d’Esporst, Óscar Cano, ha transmès un missatge de tranquil·litat, deixant clar que s’està en el bon camí, però encara queda moltíssim per assolir l’objectiu de la permanència, ara molt més a prop que fa unes setmanes. De vuit a quatre punts, s’ha reduït el desavantatge després de la primera victòria com a visitant de la temporada al Municipal Costa Brava de Palamós davant el Cornellà, ara un rival directe.

MOLT MERESCUT: “Globalment, penso que hem estat superiors i hem fet mèrits per guanyar, fins i tot per un marcador més gran. A la primera part hem tingut dues bones opcions i el pal del Marc Domènech i no recordo cap arribada amb perill del Cornellà. És cert que hem començat pitjor la segona meitat, però ha arribat el gol dd’Abde i després hem sabut gestionar molt bé el partit. El 0-1 ha estat injust, hem pogut fer el 0-2 i el 0-3 i el rival només n’ha tingut una d’ocasió. Ens ha faltat la sort que potser vam tenir contra el Tarazona“.

GUANYAR A DOMICILI: “Vaig dir a la prèvia que era un partit molt important, no només pels punts, sinó també per la mentalitat del grup. Semblava que hi havia molts dubtes fora de casa, suposo per tot el que ha passat aquesta temporada. Per això necessitàvem un triomf així, per creure’ns que també podem guanyar a domicili. I aconseguir-ho amb tota justícia, sense concedir gairebé res. Fins ara, els rivals feien una ocasió cada vegada que arribaven a l’àrea”.

AFICIÓ ESPECTACULAR: “Gairebé no sé si estàvem jugant a la Nova Creu Alta, ha sigut espectacular i vull felicitar a l’afició perquè ens està ajudant moltíssim en uns moments crucials per intentar recuperar posicions.

A QUATRE PUNTS DE LA PERMANÈNCIA: “Estem en el bon camí per ser molt competitius. Ara hem fet un’10 de 18‘ que està força bé. Mantenint aquesta línia, segur que aconseguirem l’objectiu, però segur que vindran sotracs i èpoques no tan fructíferes on jo entraré a la sala de premsa després d’una derrota. Això és molt llarg. El més important és que el grup lluita al màxim i ens hem de sentir orgullosos de tots, els que juguen i els que no. Precisament, els que no ho han fet, augmenten la competitivitat per continuar millorant i posar-me les coses difícils a l’hora d’escollir cada jornada“.

ELS NOUS: “Abde és un noi que ha vingut per fer coses com la del gol. Però no només per això sinó que és molt treballador i ens ajuda a defensar. És ràpid, té un bon regat i en la jugada del gol ha demostrat la seva temprança davant la bona sortida del porter. Carles Salvador dona un gran equilibri, sap el que toca fer en cada moment i David Soto ha vingut amb molta il·lusió i tot i tenir febre, ha participat en el tram final. També m’agradaria destacar el debut aquesta lliga de Raúl Baena, un jugador que ens pot donar moltíssim. Té saviesa i ho ha demostrat en els últims minuts refredant el partit. Tothom suma”.

ARA EL CELTA FORTUNA: “Doncs perquè no podem guanyar? No podem caure en l’eufòria i els elogis per un triomf a fora, però nosaltres estem cada vegada està millor i tindrem opcions davant el que considero millor equip de tota la Primera Federació, amb un elenc de jugadors de gran qualitat que podrien jugar a Primera Divisió. Sortirem a posar-li les coses difícils”.