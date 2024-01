Afectacions al trànsit per la passada de Sant Antoni Abat a Sabadell

Els principals carrers de l’eix central de Sabadell tornen aquest dimecres a acollir la tradicional Passada, organitzada per les colles Vella i Nova, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. Sant Antoni Abat, patró dels animals, és la festa més destacada del cicle hivernal i celebra el lleu despertar de la natura després del solstici d’hivern.

Tocarà posar el despertador, perquè l’activitat començarà a dos quarts de de sis del matí i continuarà a les set amb la concentració de carruatges davant les quadres de cada germandat. Posteriorment, després de recollir els abanderats, a les deu del matí tindrà lloc la benedicció dels animals a la plaça del Taulí. A dos quarts de quatre de la tarda sortiran de les quadres i es concentraran per començar la Passada.

El recorregut

El recorregut començarà a les cinc de la tarda des de l’Eix Macià amb la plaça de la Concòrdia i passarà pel carrer de Francesc Layret, carretera de Prats de Lluçanès, avinguda de l’Onze de Setembre, via de Massagué, passeig de Manresa, passeig de la Plaça Major, plaça del Doctor Robert, Rambla fins a la Gran Via i tornarà fins al passeig de la Plaça Major. Es preveu que cap a dos quarts de vuit de la tarda la Passada haurà acabat.

A Sabadell hi ha dues colles que honoren la festivitat de Sant Antoni Abat i organitzen l’acte, amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell. Es tracta de la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella i la Joventut de Sant Antoni Abat Colla Nova. Aquest any l’encarregada d’encapçalar la Passada serà la Colla Nova. Obrirà la comitiva, com sempre, la Banda de Música de Sabadell.

Afectacions a la mobilitat

La Passada comportarà afectacions al trànsit i mobilitat:

De 15 a 18 h, tall de trànsit de l’Eix Macià, entre pl. de la Concòrdia i l’av. dels Paraires

De 17 a 19.30 h, tall de trànsit dels carrers del recorregut de la Passada i afectacions als carrers secundaris

De 12 a 22 h, reserva del pàrquing de la zona blava del c. de Pi i Margall, davant de l’Escola Creu Alta

Els carrers transversals s’aniran tallant en el moment del pas de les comitives.