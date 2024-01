La Fundació Bosch i Cardellach obre el debat sobre el futur dels museus

La Fundació Bosch i Cardellach inaugura aquest dijous la sèrie de dues conferències titulada Museus de futur. Un debat obert, que vol obrir el focus per tractar un dels temes que són d’actualitat a Sabadell, el futur dels museus que tenim a la nostra ciutat. Les dues sessions es faran en un moment en què, el passat mes d’octubre, l’Ajuntament va anunciar la compra del Museu del Gas per 3,2 milions d’euros per traslladar-hi els museus d’Art, d’Història i dedicar-hi un espai al tèxtil. Al mateix temps, el consistori vol que el Vapor Pissit (c. Alemanya, 4) també formi part del Museu de Sabadell, i s’hi exposarà maquinària tèxtil, a més d’allotjar oficines municipals.

L’assistència a les activitats és gratuïta i es faran a les 18.30 h a la seu de la fundació, al carrer d’en Font, 1). La directora de la Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau, explica al Diari que “a partir de les novetats que sobre la planificació museística de la ciutat ha fet l’Ajuntament, la Fundació vol fer una primera reflexió més global, des de l’expertesa de professionals que han protagonitzat experiències en altres ciutats i contextos i que no són alienes als reptes que compartim”. Les ponències també volen servir per encetar aquest debat en l’inici de l’any que Sabadell és la Capital de la Cultura Catalana.

Calendari previst

En la primera sessió, aquest dijous 18 de gener, el ponent serà l’historiador de l’art i doctor en filosofia Manuel J. Borja–Villel, exdirector del museu Reina Sofía de Madrid, de la Fundació Tàpies i el MACBA. Actualment, és assessor del sistema museístic català en el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Oferirà la ponència Cartografies per després de la fi: el museu situat.

La segona sessió serà el dijous dia 25 de gener en la qual es comentaran casos pràctics que serviran de referències d’èxit amb les intervencions de la directora del Museu de Badalona, Marga Abras; el director del Museu d’Art de Cerdanyola , Txema Romero i de la tècnica de cultura al Centre d’Estudis de la Diputació de Barcelona Helena Minuesa. En els dos casos s’ha convidat expressament persones que no són de Sabadell perquè aportin un punt de vista extern basat en experiències que hagin pogut tenir en altres ciutats i altres equipaments museístics.