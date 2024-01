Un espectacle de dansa sobre copiar: qui et va dir que està malament, s’equivocava

A escola ens ensenyen que copiar està malament. Però afortunadament no deixem de fer-ho des que naixem. I és necessari per a desenvolupar-nos i, fins i tot, trobar un lloc en el món. Així ho reivindica la companyia Animal Religion, que representa l’espectacle de circ contemporani Copiar, aquest dissabte a l’Estruch, a les 18h.

L’espectacle, que alterna circ, música i llum, és una coproducció entre el Mercat de les Flors i la sabadellenca laSala. El procés de creació va començar l’any 2018 i aquest gener s’estrenarà per primera vegada. La idea de Copiar és tractar “les relacions humanes i la manera com es genera cultura” aprofundint en “l’eina de copiar com a mètode d’aprenentatge i l’impacte que té a les nostres vides”.

En els seus 10 anys de carrera, la companyia Animal Religion ha realitzat 9 espectacles de formats molts diferents, ha col·laborat amb més de 30 artistes d’arreu, a rebut encàrrecs del TNC, Fira Tàrrega, Mercat de les Flors, Festival TNT i l’Auditori de Barcelona. A més, ha rebut premis i reconeixements.