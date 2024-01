La Cambra de Comerç gestiona més de 60.000 vals escolars en el primer curs de la implantació de l’ajut

La Cambra de Comerç de Sabadell ha fet balanç del primer any de funcionament de la iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya d’atorgar un val de 100 euros per a material escolar a les famílies amb fills a primària. La valoració que fa l’entitat de la campanya és molt positiva, ja que han arribat a gestionar més de 60.000 vals escolars entre les famílies i els establiments de la seva demarcació, sent la tercera cambra pel que fa a xifres, només per darrere de les cambres de Barcelona i Girona.

A banda del volum gestionat, la Cambra remarca la importància de la campanya com a dinamitzador de l’activitat econòmica de la demarcació, ja que, a banda de les famílies destinatàries finals dels ajuts, han estat més d’un centenar els establiments receptors dels vals, contribuint així la mesura a la dinamització del comerç local i de proximitat. Aquest ajut impulsat amb èxit per la Generalitat de Catalunya, ha comptat amb la col·laboració de les cambres de comerç de Catalunya per a la seva gestió, i es confia que tingui continuïtat en els pròxims cursos.

El president Ramon Alberich ha volgut remarcar que “és el mateix comerç qui considera molt positiva la campanya per l’impacte que té i això ens fa pensar que són uns ajuts que, a més d’arribar a les famílies, contribueixen a la dinamització del teixit comercial de la demarcació i pensem que l’administració ha de continuar-hi apostant en els cursos vinents. És, a més, un bon exemple del funcionament de la col·laboració publicoprivada entre administracions i entitats”, ha assenyalat.

Les cambres catalanes, i en concret la de Sabadell, s’han encarregat de la gestió dels ajuts, oferint assessorament als establiments comercials, validant els vals i fent la gestió administrativa i financera del projecte.