Filatures Jesús Rubio, AVAN i Esteve Deu, premiats amb el Floc de Llana 2023

El Gremi de Fabricants ha guardonat l’empresa Filatures Jesús Rubio, la Fundació AVAN i l’historiador Esteve Deu, amb el premi Floc de Llana 2023.

L’acte de reconeixement s’ha celebrat aquest divendres a la seu del carrer Sant Quirze davant un centenar d’assistents, entre empresaris, representants d’entitats econòmiques, socials i culturals de la ciutat, així com l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, i representants de l’opsició al consistori –ERC, Podem, Comuns i PP–.

L’entitat presidida per Esteve Gené ha premiat l’empresa tèxtil Filatures Jesús Rubio, pel seu compromís en l’impuls de canvis als paradigmes del sector tèxtil, incidint especialment en la conscienciació dels ciutadans sobre la importància d’utilitzar productes naturals i d’alta qualitat i en l’aposta pels productes regenerats fa gairebé 50 anys. A la Fundació AVAN pel seu treball per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb malalties neurològiques i les seves famílies, oferint suport social, terapèutic i de lleure, amb un compromís ferm amb l’atenció, la proximitat i la continuïtat. I a l’historiador Esteve Deu per la seva dedicació a la investigació de la història industrial i de l’empresa, i en especial per l’estudi de la història de la indústria tèxtil i sabadellenca.