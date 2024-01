Agustí Becerra, nou president de la Jove Cambra de Sabadell

Agustí Becerra, Informàtic de professió, ha iniciat el seu mandat com a president local 2024 de la Jove Cambra de Sabadell (JCI Sabadell) amb un programa centrat en fomentar l’emprenedoria i reforçar la presència de la JCI a la ciutat i seguir treballant en la vessant internacional de l’entitat.

Acompanyats dels Past- Presidents Locals de Sabadell l’Albert Llorens President Local 2023 ha passat el relleu del càrrec de la Presidència a Agustí Becerra Milà, en la mateixa assemblea es va escollir al nou Vice-President Executiu de l’entitat per al 2024 que es l’Arnau Vinyes.