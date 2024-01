Homenatge musical inèdit a The Crow a la Sala Va de Música

Sabadell acollirà un concert tribut a la Banda Sonora Original de The Crow per celebrar el 30è aniversari de l’estrena de la pel·lícula, aquest dissabte 27 de gener a la Sala Va de Música.

Per primera vegada a la història s’interpretaran en directe en un escenari tots els temes del film, segons la formació encarregada del The Crow a tribute show. Dues veus femenines cantaran les cançons, acompanyades de 5 músics.

En total, són 14 cançons, cadascuna de bandes diferents. La més icònica és Burn, de The Cure. Violent Femmes, Helmet, Machines of loving Grace, Stone Temple Pilots, Pantera, Medicine i Jane Siberry són altres grups que van posar música a la pel·lícula. El concert es repetirà a vàries sales de Barcelona i Madrid.

La idea va néixer al cap del guitarrista Oscar Quesada fa tres anys. Per a ell, la banda sonora de la pel·lícula és “fantàstica” i “variada”. I complicada de classificar, ja que reuneix diferents subgèneres que no “posaries en una mateixa casella”. Ell tenia 19 anys quan es va estrenar la pel·lícula i, amb el poder de la música, ara hi torna: “Et teletransporta a l’època”.