Catalunya va arribar a finals del 2023 als 8 milions d’habitants. Una xifra històrica que mostra una tendència constant des de l’arribada del segle XXI. En els darrers vint anys, la població catalana ha crescut gairebé en dos milions de persones. Una evolució que és un reflex directe de la realitat que viuen comarques com el Vallès Occidental, un dels territoris que ha exercit de motor en aquesta tònica creixent.

La nostra comarca camina cap al milió d’habitants. El darrer any va tancar amb 949.785 vallesans censats, segons dades de l’Idescat. És més d’un 30% més que el nombre de persones que vivien a la comarca quan es va canviar de mil·lenni –717.181–. De fet, el Vallès Occidental lidera el rànquing de creixement poblacional i es preveu un fort creixement durant el pròxim quart de segle, segons les dades de les Projeccions de població de l’Idescat. Un fet que dibuixa l’horitzó del milió de persones no tan llunyà.

En nombres absoluts, en aquest període des de l’any 2000, dos municipis vallesans se situen en el podi de les comarques amb un augment poblacional més gran. Terrassa i Sant Cugat del Vallès segueixen la capital catalana amb augments de 53.000 i 44.000 persones, respectivament. Barcelona, per la seva banda, és el municipi que més ha crescut amb uns 163.000 nous residents. Si posem la lupa en altres ciutats com Sabadell, per exemple, l’increment és de més de 32.000 residents durant el mateix període.

El cas de Vacarisses

Més enllà dels valors absoluts, hi ha algunes curiositats que també són destacades. Per exemple, el cas de Vacarisses, el municipi que tenia més de 2.000 habitants l’any 2000 amb un augment poblacional més gran des de llavors. Així, ha passat de 2.687 habitants el 2000 fins als 7.460 registrats en el darrer recompte de fa un any. Particularment, ha vist en els darrers temps com la seva població ha incrementat, principalment, a les urbanitzacions. “De l’any 2020 al 2024 hem crescut uns 800 habitants, passant dels 6.800 als 7.600, explica l’alcalde, Toni Masana.

El perfil de les persones que arriben al municipi són principalment joves, procedents de l’àrea metropolitana, de localitats com Sant Cugat, Sant Quirze, Sabadell, Terrassa o fins i tot Barcelona. Des de la pandèmia, però, s’ha vist com el volum d’habitants creixia, en moltes ocasions per substitució: “Hi ha gent gran que marxa perquè ha d’agafar el cotxe per baixar al nucli, i opten per anar a una ciutat, on tenen els serveis més a tocar”, explica l’alcalde.

Sigui com sigui, l’evolució arreu de la comarca situa el Vallès Occidental com un dels grans motors de la transformació demogràfica a Catalunya. Sense anar més lluny, només tres dels vint-i-tres municipis vallesans van perdre població el 2023 respecte de l’any 2022: Santa Perpètua de Mogoda (-0,02%), Badia del Vallès (-0,73%) i Gallifa (-2,09%). Xifres que evidencien que la comarca ha esdevingut un pol d’atracció indiscutible.