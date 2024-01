Creix la venda de tests i mascaretes a les farmàcies

Les dades de Salut mostren que l’onada de la grip va arribar al pic epidèmic la setmana passada, tot i que la presència dels virus respiratoris continua sent alta, segons els informes del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) a la regió Metropolitana Nord -on s’inclou Sabadell i els altres municipis de la comarca-.

La situació va empènyer el Departament de Salut a acordar novament l’obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris i sociosanitaris a començaments del 2024, en una decisió que va arribar posteriorment a tot l’Estat. La mesura s’allargarà almenys durant una setmana més, segons han confirmat des de l’àmbit sanitari.

Fonts del departament han explicat que s’ha pres aquesta decisió perquè, tot i que s’ha passat “el primer pic” de l’epidèmia de grip, és “prudent esperar una mica més” per veure com evoluciona la situació. El departament no tanca la porta, doncs, a què la mesura es pugui allargar en el temps més enllà d’aquesta setmana de pròrroga inicial. Salut va tornar a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris el 9 de gener, en principi per a 15 dies. Amb la pròrroga la mesura s’estén, en principi, fins a la final de mes.

Impacte en les farmàcies

Les farmàcies de Sabadell han constatat un augment de la demanda de mascaretes entre particulars, però precisen que és sobretot a causa de l’obligatorietat, i no tant una resposta en forma de prevenció, malgrat que la presència d’aquests elements sanitaris creix visiblement també en altres entorns com el transport públic.

Segons precisen des de la farmàcia Marta Gili, al Centre, un dels indicadors que també serveix per veure l’evolució de l’epidèmia és la compra de tests d’antígens per detectar els virus, que també ha augmentat molt en les últimes setmanes. “Actualment, estem venent molts testos triples que, a més de la covid, detecten també la grip. Notem que va a l’alça”, detallen sobre el contacte que tenen amb els clients.

Nivell alt de transmissió

El màxim estimat en la primera onada de grip es va situar en 363 casos per 100.000 habitants, major que l’any passat, però semblant al d’anys anteriors a la pandèmia, on s’havia arribat a situar en 350-400 casos. En l’anterior setmana, els casos de grip diagnosticats pels professionals de l’atenció primària havien baixat en tots els grups d’edat excepte en els infants.

Amb tot, Salut adverteix que el nivell de transmissió continua alt i recorda que l’any passat es va registrar un segon pic unes setmanes després, motiu pel qual cal continuar aplicant totes les mesures de prevenció possibles.