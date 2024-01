Sabadell redueix el temps que triga a entregar les llicències d’obres

L’Ajuntament de Sabadell assegura que el temps que triga a atorgar el primer informe d’una llicència d’obres majors s’ha reduït de sis mesos i mig de mitjana el maig de 2019 a uns dos mesos en l’actualitat. En el cas de les obres menors, la mitjana és d’un mes. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha explicat aquestes dades en una roda de premsa celebrada al consistori aquest dimarts després de reunir-se amb els agents implicats: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), Gremi de Constructors d’Obres, Apialia i Col·legi d’Enginyers Industrials.

Sabadell defensa que està fent els deures per agilitzar la tramitació de llicències d’obres, la qual cosa beneficia l’activitat econòmica en diversos àmbits perquè això permet començar abans una construcció d’obra nova o una rehabilitació. Tot, sense renunciar a la qualitat i en un moment, ha dit Farrés, en què “el volum d’expedients s’ha mantingut estable en els darrers anys”. En aquest sentit, l’alcaldessa ha assenyalat que des del 2019 fins ara s’ha gairebé doblat el personal dedicat a informar i atendre els professionals que sol·liciten les llicències, passant de sis a onze treballadors.

La digitalització de l’administració també està sent un element clau per obtenir aquestes dades. La tramitació de les llicències es pot fer per Internet, i hi ha un canal específic perquè les parts implicades puguin seguir en quina etapa està el seu tràmit. Això permet agilitzar el servei i estalviar temps, gestions i desplaçaments. L’Ajuntament i els agents professionals també comparteixen la Taula de Llicències des del mandat anterior, gràcies a la qual poden intercanviar informació, com ara novetats i problemes destacats, i fer propostes de millora.