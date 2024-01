Un 13% menys d’empreses industrials a Sabadell en una dècada

Fa deu anys, Sabadell tenia prop de 1.000 empreses amb seu social a la ciutat dedicades al sector industrial. A 1 de gener del 2023, la xifra s’ha reduït un 13%, fins a situar-se en les 866, segons les darreres dades disponibles del Directori Central d’Empreses (DIRCE), que elabora l’INE (Institut Nacional d’Estadística). Un informe, sobre la distribució empresarial, però que no inclou les activitats agrícoles, les de l’administració pública ni el servei domèstic.

En clau sabadellenca, l’escenari ha canviat: si bé és cert que el nombre d’empreses es manté (+36%), amb les 13.768 del passat 2013 a les 13.818 actuals, el sector serveis ha guanyat pes per mantenir el volum d’empreses a Sabadell, representant un 80,32% de la totalitat. En segon lloc, el sector de la construcció, amb un 13,41%, mentre que la indústria, avui dia, representa un 6,26% del total d’empreses de la ciutat, essent el sector que ha patit una pèrdua de múscul més significativa, també, en els darrers cinc anys (-12,79%).

Segons les darreres dades de l’Observatori de l’Economia Local, la xifra de centres de treball a Sabadell, a 30 de setembre de 2023, ha estat de 5.177, 66 més que en el mateix moment de l’any anterior, la qual cosa implica una variació positiva de l’1,3%. En termes de variació intertrimestral, l’augment ha estat del 0,2% (12 més).

La majoria dels centres de treball de la ciutat (3.988 centres, el 77% del total) corresponen al sector serveis. Per sota quedarien els centres de treball de la construcció (639, el 12,3%) i de la indústria (541, el 10,5%). El nombre de centres de treball en el sector serveis registra un augment en l’últim any (1,4%; 56 més), igual que en el cas de la construcció (un 2,6%; 16 centres més). Per contra, el sector de la indústria experimenta una caiguda en el període observat (-1,3%; 7 menys).

Camins paral·lels

Aquest nou mapa de la ciutat té un cert paral·lelisme amb el conjunt de Catalunya, ja que de les 591.734 empreses amb seu social al territori, les dedicades al sector industrial representen avui dia un 5,45%, mentre que fa deu anys la situació era lleugerament favorable, amb un punt més per sobre (6,54%). Respecte al total, el creixement d’empreses durant la darrera dècada, incloent-hi els tres sectors –industrial, construcció i serveis– ha estat de l’1,88%.

A Terrassa, per exemple, la davallada d’empreses del sector industrial ha estat superior a la del conjunt de Catalunya i a la de Sabadell, arribant a fregar el 16%. A 1 de gener d’aquest 2023, el nombre total d’empreses es manté (-0,16%) respecte al 2013 i el sector industrial representa un 6,98%.