La Cap d’Any Race fa balanç d’una edició històrica

Gairebé un mes després de la cursa, We Run ha fet balanç de la dotzena edició de la Cap d’Any Race. Assolint tots els objectius marcats, les dades mostren el creixement i com la cursa s’ha situat com una de les més importants de tot el país. Amb 3398 participants (2898 amb dorsal), només les sant silvestres de Vallecas (Madrid) i la de Barcelona han estat per sobre de la sabadellenca. La tercera en tot l’estat i gairebé duplicant les de les capitals de les províncies catalanes.

Xifres de rècord i el gran premi als 104 membres de l’organització que, juntament amb els 40 voluntaris, van fer possible el millor comiat esportiu de l’any. Quant a la procedència dels participants, un 39% no eren sabadellencs i un 30% van venir des de fora del Vallès. A on sí que creix clarament la participació forana és a la llarga, la de 10km, amb un 48%. Pel que fa al gènere dels participants, predominen clarament els homes amb un 66%.

El que està clar és que la Cap d’Any Race ja s’ha consolidat com un element més del Nadal sabadellenc i això també es veu reflectit a les xarxes. 267.897 impressions han mostrat el bon seguiment i repercussió que ha creat la cursa a Facebook i Instagram. El web, a més, ha tingut més 45.000 visites durant l’any, gairebé la meitat concentrades en el mes de desembre. Finalment, a la part més solidària de la cursa, la recaptació per a la CIPO des de la plataforma Vàlua ha estat de 3475 euros, 655 dels quals han arribat de la fila 0. Un balanç molt positiu d’una edició històrica per a la Cap d’Any Race i per a la ciutat de Sabadell.

La Cap d'Any Race s'ha convertit en un fenomen de masses a la ciutat. /Lluís Franco