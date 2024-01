El Creu Alta Sabadell Handbol presenta el documental de la seva història

Continuant amb els actes del 75è aniversari del Creu Alta Sabadell Handbol, l’auditori del Casal Pere Quart ha estat l’escenari de presentació del documental de l’entitat. Un repàs per la trajectòria del club en aquests tres quarts de segle, primer sota la denominació de CE Sabadell i ara com a Creu Alta Sabadell Handbol. Un recorregut llarg que perdurarà gràcies al documental de Sergi F. Moure i que ha mostrat l’evolució al llarg dels anys.

Posteriorment, s’ha fet una taula rodona sobre el mateix escenari de l’auditori amb diversos protagonistes de la història del club. Moderat pel periodista Adrián Arroyo, exjugadors, pioners i responsables de l’handbol arlequinat han estat repassant vivències, anècdotes i fites de la històrica entitat. Amb Isidre Gonzàlez, Josefina Antonell, Lluís Buil, Josep Maria Bardon i el president actual, Albert Bosch com a participants. Un contrast d’experiències que ha mostrat que el Creu Alta Sabadell Handbol ha complert 75 anys, però li queden molts per viure.

Els actes de l’aniversari continuaran el 24 de febrer amb la celebració d’un dinar de germanor a l’Hostal el Cim on es reuniran diferents generacions i etapes de l’handbol arlequinat. Encara es pot visitar, a més, l’exposició de la història del club al Casal Pere Quart fins al dia 6 de febrer. Un pas per les etapes i èxits del club en aquests anys, així com peces d’un valor i record inesborrables.

Alguns instants del documental i la taula rodona de l'acte. /Lluís Franco