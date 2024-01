Derbi d’aspiracions entre Can Rull RT i Tibidabo TR

Final de la primera volta a Segona Catalana amb un nou derbi. Can Rull RT i Tibidabo TR es veuen les cares aquest dissabte (18h) a la ZEM de Can Rull en un duel d’aspiracions. Ambdós equips arriben en un gran estat de forma i ja miren cap a les posicions capdavanteres de la taula.

El Can Rull actualment és setè i ha començat el 2024 de forma immillorable. El conjunt d’Alfonso Martínez va golejar al Sabadell Nord (5-2) i arriba al partit després de vèncer amb solvència al Sant Quirze a domicili (1-3). “En aquest inici d’any hem fet una passa endavant a nivell competitiu i d’intensitat. Encara no havíem pogut encadenar dues victòries consecutives i crec que estem en el millor moment de la temporada” afirma el tècnic.

Alfonso Martínez donant indicacions en un partit. /Lluís Franco

El Tibidabo, per la seva banda, també arriba en un gran estat de forma. Els de Torre-romeu són cinquens, a 4 punts del lideratge, i estan sent un dels equips més regulars de la categoria. L’equip de Toni Sallés encadena sis jornades consecutives i més de dos mesos sense perdre. “L’equip arriba en un bon moment i amb molta confiança. Som ambiciosos, però també prudents. Quan haguem certificat la permanència tindrem el primer objectiu complet. Independentment dels resultats, la intensitat i feina que s’està fent a cada entrenament com a entrenador m’omple d’orgull”, explica Sallés.

Toni Sallés en un enfrontament del Tibidabo. /Lluís Franco

Tibidabo i Can Rull es troben separats per tres punts

Els dos equips es troben separats per tres punts a la taula, convertint el partit en un duel directe. “Estem centrats en guanyar aquest duel, que sabem que no és un partit més. Juguem a casa i volem sumar els punts. No mirem la classificació perquè qualsevol rival et pot guanyar, però volem aprofitar el nostre moment”, reflexiona Alfonso Martínez. Per altra banda, Toni Sallés es mostra ambiciós i només pensa en els rivals que té per davant. “Només pensem en el triomf i que els que tenim per sobre es deixin punts. Aquesta jornada hi ha un Torelló-Gironella i no poden guanyar els dos, és una bona oportunitat per nosaltres”.

Entre els derbis de la ciutat a Segona Catalana, aquest és el que sempre porta una major rivalitat. Els sentiments i emocions jugaran un paper clau en un partit entre amics i companys. “Sabem que per proximitat tots es coneixen i això és un factor a tenir en compte. Serà un partit maco per a l’espectador neutral perquè els dos anirem a guanyar i competir al màxim”, assevera el tècnic del Tibidabo. En la mateixa línia, Alfonso Martínez remarca les ganes de competir del seu equip. “Som entrenadors intensos i això es veurà reflectit sobre el terreny de joc. Tots ens coneixem i tots els factors estimulants són positius. Tenim moltes ganes de jugar el partit i que arribi el dissabte. És un duel especial i competirem al màxim per emportar-nos el triomf”.