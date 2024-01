El teu defensor: “No netegen prou el carrer de Riera Baixa i Riera Villaret”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

La Laura és veïna de la Creu Alta i denuncia que no netegen prou els carrers de Riera Villaret i Riera Baixa. L’Ajuntament sosté que “hi ha unes taques de manera permanent” procedents d’un pati interior privat

La Laura, veïna de la Creu Alta, ha contactat amb El Teu Defensor per denunciar l’estat de dos carrers del seu barri, el carrer de Riera Villaret i el de Riera Baixa. Segons explica la veïna, “aquests carrers sempre estan igual, ni s’escombra ni es neteja habitualment”, apunta. I sosté que quan ho fan, “no netegen prou”.

La Laura explica que és una veïna qui s’encarrega de passar la mànega habitualment i ha contactat directament amb el Diari perquè reclami a l’Ajuntament l’increment de la neteja. “Fa molt de temps que estem així, fa pena veure-ho, i no és una situació puntual”, afegeix la nostra lectora. En aquest sentit, demana una actuació freqüent.

L’Ajuntament sosté que es neteja habitualment

El Diari ha parlat amb l’Ajuntament de Sabadell i fonts municipals han assegurat que el carrer “es neteja amb normalitat”. Ara bé, les mateixes fonts reconeixen que “és cert que queden unes taques” de manera permanent, però sostenen que “són producte de l’olivera d’un pati interior, d’una propietat privada, i tot i que es netegen “no acaben marxant”.

Després de contactar amb l’Ajuntament, però, la Laura assegura que sí que s’ha reforçat la neteja, tot i que, efectivament, les taques no han acabat de sortir. Així i tot, espera que “això no sigui puntual i es netegi com cal”, apunta.

Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació ‘Sabadell Espai Públic’, on qualsevol ciutadà pot registrar-se i informar de qualsevol situació que tingui lloc a l’espai públic de la ciutat.

El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus… D’altra banda, també es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartin. El síndic pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de la ciutadania. L’oficina està situada al Casal Pere Quart – Rambla, 69–, el telèfon d’atenció és el 937 26 42 11 i, el correu electrònic, [email protected].