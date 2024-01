El Sabadell rescata un punt valuós a Las Gaunas, però no surt del descens (1-1)

Un gol d’Antonio Moyano gairebé en l’única oportunitat clara arlequinada del partit ha permès al Sabadell sumar un valuós punt a Las Gaunas davant un rival directe com el SD Logroñés i mantenir la dinàmica positiva (10 de 12) encara que no ha estat suficient per sortir de la zona de descens. Fins i tot en un dia gris en atac l’equip d’Óscar Cano és capaç de sumar.

Ha repetit onze Óscar Cano per tercera setmana consecutiva. Tres victòries eren el principal argument per fer-ho. El Sabadell sortia amb la possibilitat reial de sortir de la zona de descens després de l’ensopegada del Tarazona davant el Real Unión. Una motivació extra. A la primera meitat, ha manat més la prudència que l’ambició. Ambdós equips, conscients de la transcendència dels tres punts, han sortit més a no cometre errades i evitar ensurts.

De fet, els papers semblaven canviats. El conjunt arlequinat ha dut el pes del partit i el SD Logroñés tenia com a principal objectiu no rebre cap gol. Murúa ha fet un marcatge gairebé a l’home a Vladys i tampoc Abde ha pogut lluir el seu joc desequilibrant davant la tancada defensa local. Li ha costat moltíssim a l’equip d’Óscar Cano trobar espais. Ni una ocasió ni una rematada a porteria. Això sí, s’ha demanat un possible penal a Pau Resta en una embolicada acció dins de l’àrea. Ho han intentat Moyano i Gualda en dues accions individuals, però sense culminar.

No ha patit gens en defensa el Sabadell. S’ha mostrat molt sobri i no ha concedit res. Només una rematada de cap desviada en un servei de cantonada ha inquietat una mica a Ortolá, qui ha donat l’ensurt en una caiguda, precisant els serveis mèdics per recuperar-se. Una primera part lletja de cara l’espectador.

Moyano evita la derrota

A la represa, David Soto ha sortit per Marc Domènech, amb l’objectiu d’aconseguir més profunditat. No ha tingut, en principi, l’efecte esperat perquè el SD Logroñés ha sortit amb més empenta, més intensitat i també més ambició. Això s’ha traduït en la primera ocasió del partit: Jordi Escobar s’ha plantat dins de l’àrea i la seva rematada ha trobat la bona resposta d’Ortolá. Tot un avís.

El segon arribaria en un cop de cap desviat d’Escobar i a la tercera, el gol local. El travesser ha salvat la canonada de Castellano, però Jordi Escobar ha caçat el rebuig i amb una rematada acrobàtica ha trencat una ratxa de més de 440 minuts sense veure porta del conjunt de La Rioja. L’1-0 no es podia considerar injust tenint en compte la dinàmica d’aquesta segona meitat, però el Sabadell ha tingut capacitat de reacció i només 4 minuts després ha igualat en la seva primera oportunitat: centrada de Toni Herrero i cop de cap impecable d’Antonio Moyano al fons de la xarxa, molt celebrat per l’afició arlequinada ubicada darrere de la porteria.

L’empat ha propiciat una recta final trepidant i ambdós equips han buscat una victòria d’or, però ja no han tingut més ocasions. Óscar Cano ha fet debutar Jordi Calavera avançant la posició de David Astals. Continua la dinàmica positiva arlequinada (10 de 12 aquest mes de gener), però el Sabadell haurà d’esperar una jornada més per abandonar la zona de descens.

FITXA TÈCNICA

SD Logroñés: Ander Iru, Gexton, Murúa, Aurtenetxe, Paredes, Miceli (Sabater, m. 67), Cova (Óscar Fernández, m. 84), Castellanos, Escobar (Luzzi, m. 84), Ferni i Manny (Michael, m. 67).

Sabadell: Ortolá; Astals, Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Carles Salvador (Jordi Calavera, m. 78), Moyano, Álex Gualda, Vladys (Marru, m. 65), Marc Domènech (David Soto, m. 46) i Abde Damar (Raúl Baena, m. 92).

Àrbitre: Aimar Velasco Arbaiza (Comitè basc). Grogues: Miceli, Ferni.

Gols: 1-0, min. 72: Jordi Escobar; 1-1, minut 76: Antonio Moyano.

Incidències: 700 espectadors a Las Gaunas amb la presència de més de 200 seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO