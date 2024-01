El filial del CE Sabadell supera amb claredat al Lloret

El filial del CE Sabadell es va imposar amb solvència al Lloret (3-0) a Olímpia. El conjunt de Conrad Garcia va sumar el seu segon triomf consecutiu, deixant enrere de forma definitiva la mala dinàmica anterior. Els arlequinats es mantenen segons, però ja obren una escletxa de sis punts amb el tercer, l’Atlètic Lleida. I és que a les instal·lacions d’Olímpia arribava un dels equips de la zona alta, que tenia l’opció de posar-se a només 3 punts del filial del Centre d’Esports.

Però des de l’inici l’equip arlequinat es va mostrar decidit a resoldre per la vida ràpida. Jose Enrique i Iván Bustamante van avisar en els primers intents i Iván Tébar va desaprofitar una oportunitat immillorable d’avançar-se al quart d’hora de joc, enviant un penal per sobre del travesser. Pocs minuts més tard es va girar la truita i van ser els gironins els que van disposar d’un llançament des dels onze metres. Nico Pereira va emular la seva aturada de la setmana passada per a mantenir l’empat al marcador.

Partit resolt al descans

Va ser el punt d’inflexió i, passada la mitja hora de joc, Jose Enrique va trobar el camí del gol en un servei de cantonada posant justícia al marcador. No es va aturar aquí el filial i Bustamante, amb dos xuts al pal, va fregar el segon. Qui sí que el va trobar va ser Javi López, abans del descans, posant el 2 a 0 i deixant el partit molt encarat per resultat i sensacions. Al segon temps, la dinàmica va ser la mateixa. El redebutant Adri González va poder anotar de cap i, pocs instants més tard, es van esfumar gairebé de forma definitiva les opcions de reacció del Lloret per l’expulsió del davanter Adrián Expósito.

La sentència definitiva no va trigar a arribar i va ser, de nou, protagonitzada per Javi López. El lateral va ser el sorprenent bigolejador de la tarda deixant el partit resolt a mitja hora pel final. Encara va tenir opcions de fer més sang el Centre d’Esports, especialment amb ocasions de Moha Ajani i Miquel Ustrell, però el marcador ja no es va moure. Un triomf de prestigi, pel rival i la solvència mostrada, i un gran pas d’un filial del CE Sabadell que continuarà en zona d’ascens directe una setmana més.