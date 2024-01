Ràdio Torrente, Carmen Pino i Juan Moreno, premiats pels Ballesteros

El sopar de l’associació andalusa de San Sebastián de los Ballesteros és ja una tradició a Sabadell. Una gala, la dels premis Cordobán, que enguany va celebrar-se a l’Hotel Urpí reunint gairebé 300 assistents. En aquesta nova edició els guanyadors van ser Antonio Muela, de Ràdio Torrente; Carmen Pino, professora cordovesa i sòcia de l’entitat i Juan Moreno president de l’associació de veïns de Can Rull.

A la vetllada hi va destacar l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, membres de l’equip de govern, regidors, l’exdiputada del PP al Parlament i delegada de la Junta d’Andalusia a Catalunya, Esperanza Garcia; el diputat de Cs al Parlament Joan Garcia, i representants de grups polítics, cossos de seguretat, a més dels socis de l’entitat. Com principal convidat especial, com és costum, va assistir l’alcalde de San Sebastián de los Ballesteros, Francisco Javier Maestre.

Els discursos

Després de l’àpat va ser el torn dels parlaments i l’entrega de premis. Durant la seva intervenció, Joaquin Lesmes, president de l’entitat va reclamar als polítics “continuar treballant per una Sabadell de tots i per a tots per viure amb pau i il·lusió”. També ha destacat la feina anual de l’entitat i el seu esforç per fomentar la convivència i els vincles culturals a la ciutat. Posteriorment, va intervenir Maestre, destacant els llaços d’agermanament entre San Sebastián (Còrdova) i Sabadell. “Continuarem treballant perquè l’agermanament entre els dos municipis sigui cada cop més fort en tots els àmbits, esperem que aquest lligam duri molts més anys”, va afirmar l’alcalde andalús.

Com a representació institucional va parlar Farrés. L’alcaldessa va centrar el seu discurs a valorar la gran importància dels Ballesteros a la ciutat, vinculant la seva tasca cultural amb la celebració de la capitalitat de la Cultura Catalana: “Entitats com els Ballesteros també formen part d’aquesta capitalitat perquè la cultura catalana la fem entre tots”, afegint també que “Som una ciutat diversa i complexa, però no fragmentada perquè aquí acollim a tothom, sumem cultures i cadascú pot viure sense discriminació”.

Posteriorment, va ser el torn dels premiats. Un per un van pujar a l’escenari per recollir els premis Cordobán. El primer a fer-ho va ser Antonio Muela, de Ràdio Torrente, el qual va mostrar-se molt satisfet: “Mai hauria imaginat que se’ns premiés la nostra trajectòria i s’agraeix. Sempre hem intentat fer la nostra feina amb emoció i des del cor”. A continuació va ser el torn de Carmen Pino, qui va centrar el seu discurs en la seva relació amb els Ballesteros: “Sempre he intentat ajudar en tot el que he pogut i no puc fer més que agrair a l’agrupació aquest premi i tota la feina conjunta que hem fet”. Com a darrer premiat va parlar Juan Moreno, expressant la seva gratitud: “Estic orgullós del premi i agraeixo que s’hagi pensat en mi. Tot el que faig em surt del cor i m’agrada veure com des dels Ballesteros es comparteix la mateixa filosofia”.

Durant l’esdeveniment també s’ha agraït la presència de totes les personalitats i s’ha mostrat un vídeo amb el recull dels millors moments dels Ballesteros durant el 2022. En acabat va ser el moment de les fotografies de germanor, els balls tradicionals andalusos i un fort aplaudiment per l’entitat.