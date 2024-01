Albert Pla passa dels premis Feroz per actuar a Sabadell

La gala dels Premis Feroz, celebrada divendres passat, va premiar l’artista sabadellenc Albert Pla com a millor actor de repartiment per la seva participació en la sèrie La Mesías. Però no va sortir a recollir el premi ell, sinó les quatre filles seves a la ficció, que van llegir un poema religiós en clau d’humor. On era el cantautor? Tenia una compromís.

🏆 Las Stella Maris recogen el premio de Albert Pla como mejor actor de reparto en una serie por ‘La Mesías’ #Feroz2024 pic.twitter.com/ROZuCwWSvw — Premios Feroz (@PremiosFeroz) January 26, 2024

Albert Pla es trobava en aquell moment actuant a la CavaUrpí de Sabadell, la sala cultural privada regentada per Pere Urpí, que és testimoni de la professionalitat del cantautor. L’artista, que hi acostuma a tocar cada temporada des de fa moltíssims anys, és molt estimat pel públic de la sala. Sempre aconsegueix esgotar-hi totes les entrades amb setmanes d’antelació.

“Prefereixo fer un concert que anar a una gala”, va explicar l’artista en una entrevista al Via Lliure, de Rac1, dissabte al matí. A més, va reconèixer que no té cap mena d’idea de com és l’estatueta del guardó, però que la col·locarà “al costat de la llar de foc, al costat d’un cap de toro”.

La Mesías va ser la gran guanyadora dels Feroz, imposant-se en totes les categories en què estava nominada: millor sèrie dramàtica, guió, actriu i actor protagonista per Lola Dueñas i Roger Casamajor i millor actriu i actor de repartiment per a Irene Balmes i Albert Pla.

D’aquí a poc temps tornarem a veure el cantautor en la faceta d’intèrpret. Fa uns mesos va acabar el rodatge d’una pel·lícula de suspens produïda per Martin Scorsese, Escape, que està previst que s’estreni durant el 2024. Dirigida per Rodrigo Cortés, està basada en la novel·la d’Enrique Rubio. El principal protagonista és Mario Casas, que compartirà cel·la amb el personatge que interpreta Albert Pla.

Temporada d’èxit a la CavaUrpí

La temporada musical de la CavaUrpí, plena de grans noms de l’escena musical catalana, està arrasant en venda d’entrades. “Els espectacles s’estan omplint amb molt entusiasme. Si el nostre públic continua persistint tant i no afluixa, el repte de l’excel·lència ens empeny a perseverar”, afirma el promotor Pere Urpí.

Lluís Coloma i Judit Neddermann són a punt d’esgotar entrades, així com el tribut als Beatles dels sabadellencs The Beatboys. Ja les han exhaurit el tribut a Queen i, tot i que el concert és al març, Manu Guix, un altre dels habituals a la sala. Vist l’èxit, hi ha programat un altre concert del músic per al 18 de maig.