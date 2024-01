El central Jesús Fernández (Ponferradina) apunta a tancar la línia defensiva del Sabadell

Si res no es trenca, les negociacions entre Sabadell i Ponferradina van per bon camí per tancar una segona cessió després de David Soto. En aquest cas es tracta del central asturià Jesús Fernández (23 anys), qui gairebé no tenia protagonisme en el conjunt d’El Toralin. Va arribar procedent del Lugo, amb el qual va debutar la passada temporada a Segona Divisió A després de militar tres campanyes en el filial gallec.

Aquesta lliga només ha disputat 370 minuts repartits en sis actuacions. El director esportiu, Carlos Rosende, considera que pot ser un jugador molt útil per completar l’eix de la línia defensiva arlequinada. Era una de les peticions d’Óscar Cano en les arribades. L’operació es pot tancar en les pròximes hores.

Més sortides?

El mercat d’hivern del CE Sabadell està sent de rècord. Amb Jesús Fernández es confirmarà la cinquena incorporació després de sis baixes, un total d’onze moviments. I encara n’hi poden haver més. En el capítol de possibles sortides, la rumorologia apunta a jugadors com Nando Garcia, Manel Martínez i Cristian Herrera, que gairebé han perdut tot el protagonisme en les últimes jornades.

Especialment cridanera és la situació de Manel i Cristian, que semblaven peces intocables. Amb l’arribada d’Óscar Cano van continuar sent titulars, però això ha canviat amb la irrupció dels joves Vladys, Marru i el fitxatge d’Abde. En el cas de Cristian Herrera, peça decisiva la passada temporada per assolir la permanència, no ha disputat cap minut ni ha escalfat en les tres últimes jornades. Els últims minuts (63) van ser contra el Tarazona. I Manel Martínez va caure de l’onze al Reino de León contra la Cultural jugant 13 minuts. Després, un minut testimonial davant el Tarazona i res més.

No es pot descartar res. Óscar Cano va dir a Logronyo que “compto amb els jugadors que tinc a la meva disposició”, però sense tancar cap porta. Els futbolistes tampoc s’han manifestat i des del club no es té informació de les seves intencions. El termini acaba l’1 de febrer a les 6 de la tarda en el cas de la Primera Federació. Sempre quedaria el marge de fitxar jugadors com a agents lliures en cas de tenir llicències lliures. Ara encara s’ha de cobrir la vacant sub’23.